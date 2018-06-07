В Подмосковье полицейские провели профилактическую беседу с воспитанниками летнего оздоровительного лагеря 

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Екатериной Вдовиной в рамках проведения акции «Здоровье — твое богатство» встретились с воспитанниками детского оздоровительного лагеря на базе начальной школы № 13. Цель мероприятия — профилактика и предупреждение детского травматизма в летний период. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД рассказала ребятам об основных правилах личной безопасности, как дома, так и вне его стен, а также на воде и во время походов. Особое внимание полицейские уделили соблюдению правил дорожного движения и противопожарной безопасности. В завершение встречи полицейские пожелали детям веселых каникул и сделали фото на память.