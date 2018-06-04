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Воробьев поручил обеспечить все меры безопасности в детских лагерях Подмосковья
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Воробьев поручил обеспечить все меры безопасности в детских лагерях Подмосковья 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в летний сезон в детских лагерях региона должны быть соблюдены все меры безопасности, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.
«Началось лето, прежде всего, необходимо обратить внимание на организацию детского отдыха. У нас большое количество детей, летних лагерей, расположенных на территории Подмосковья — и частных, и муниципальных, и ведомственных. Мы должны соблюсти все меры безопасности», — сказал Воробьев.
В детских оздоровительных лагерях Подмосковья на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.
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