Воробьев поручил обеспечить все меры безопасности в детских лагерях Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в летний сезон в детских лагерях региона должны быть соблюдены все меры безопасности, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Началось лето, прежде всего, необходимо обратить внимание на организацию детского отдыха. У нас большое количество детей, летних лагерей, расположенных на территории Подмосковья — и частных, и муниципальных, и ведомственных. Мы должны соблюсти все меры безопасности», — сказал Воробьев.

В детских оздоровительных лагерях Подмосковья на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.