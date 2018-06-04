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Москвичи могут оформить справки для детского лагерного отдыха в любой поликлинике города
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Москвичи могут оформить справки для детского лагерного отдыха в любой поликлинике города 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Специально для этого в медицинских учреждениях открылись кабинеты для оформления документов.
Детские поликлиники столичного Департамента здравоохранения открыли кабинеты для оформления справок и направлений, благодаря которым можно получить необходимые медицинские документы для отдыха ребенка в лагере или санатории. Там же, в случае необходимости, врач может провести осмотр ребенка.
Для поездки в лагерь ребенку необходимы справки: о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у); о контактах по месту жительства; о контактах по месту учебы (из школы или детского сада).
Для оформления первой справки записываться на прием к участковому педиатру не нужно. Ее можно получить после осмотра врача в кабинете выдачи справок и направлений, а также в медпунктах детских садов и школ в день обращения.
Справку о контактах по месту учебы можно получить после того, как врач проверит не перенес ли кто-либо из ближайшего окружения ребенка инфекционные заболевания (ветрянку, краснуху, коклюш).
Справку о контактах по месту жительства выдает кабинет в детской поликлинике, а также ее можно получить по месту учебы — в медпункте школы или детского сада.
Кабинеты выдачи справок и направлений открылись в 2016 году. Они позволяют пациентам быстро получить необходимые документы без записи на прием ко врачу. Записаться в кабинет можно как в день обращения, так и предварительно, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Режим работы кабинетов: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.
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