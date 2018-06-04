Ещё
В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей состоялся праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей состоялся праздник 

Управа района Гагаринский 52 минуты назад
Фото: Управа района Гагаринский
Поздравить детей, родителей и сотрудников Центра с Днем защиты детей приехали народная артистка России Чулпан Хаматова, Катя Лель, Нюша, Митя Фомин, детские вокальные и танцевальные коллективы, а также чемпион мира по боксу Константин Цзю и члены параолимпийской сборной команды нашей страны.
В этот прекрасный день Центр превратился в большую сказочную площадку, где каждый ребенок мог поиграть, сфотографироваться и увезти на память фотографию с персонажами из любимых мультфильмов, получить автограф у известных артистов, принять участие в конкурсах и мастер-классах, детей ждали подарки и сюрпризы.
Управа района Гагаринский: последние новости
Школьникам расскажут о распорядке дорожного движения в День защиты детей «Член Общественного совета Лариса Барабанова приняла участие в проведении «Уроков безопасности для детей» 1 июня в театре им. Н. Сац юные зрители посмотрят спектакль бесплатно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль13
Ляпы в советских кинохитах9
Видео
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение