В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей состоялся праздник 

Поздравить детей, родителей и сотрудников Центра с Днем защиты детей приехали народная артистка России Чулпан Хаматова, Катя Лель, Нюша, Митя Фомин, детские вокальные и танцевальные коллективы, а также чемпион мира по боксу Константин Цзю и члены параолимпийской сборной команды нашей страны.
В этот прекрасный день Центр превратился в большую сказочную площадку, где каждый ребенок мог поиграть, сфотографироваться и увезти на память фотографию с персонажами из любимых мультфильмов, получить автограф у известных артистов, принять участие в конкурсах и мастер-классах, детей ждали подарки и сюрпризы.