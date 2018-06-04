В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей состоялся праздник

В этот прекрасный день Центр превратился в большую сказочную площадку, где каждый ребенок мог поиграть, сфотографироваться и увезти на память фотографию с персонажами из любимых мультфильмов, получить автограф у известных артистов, принять участие в конкурсах и мастер-классах, детей ждали подарки и сюрпризы.