Весь июнь в Семейном центре «Радуга» будет работать городской лагерь

В течение всего первого летнего месяца на базе спортивно-досугового центра «Триумф» будет функционировать городской лагерь. Его смогут посещать ребята в возрасте от пяти до восьми лет. Для них сформированы две группы краткосрочного пребывания: младшая группа (5-6 лет) и старшая группа (7-8 лет). Это станет помощью для многих родителей.

Лагерь работает в Семейном центре «Радуга», который находится на улице Лухмановская, 15. Там дети будут заниматься различными творческими и развивающими видами деятельности. С 9.00 и до 13.00 они могут рисовать, учиться основам актерского мастерства, заниматься детской йогой, делать разные поделки. Все занятия будут проходить под руководством преподавателей ГБУ «СДЦ „Триумф“, которые знают, как сделать отдых ребят интересным и увлекательным.

Отметим, что городской лагерь в Семейном центре „Радуга“ бесплатный.