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Четверо пострадавших в ТРК детей остаются в больнице, у двоих — ожоги глаз
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Четверо пострадавших в ТРК детей остаются в больнице, у двоих — ожоги глаз 

АиФ Иркутск 33 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
В городской клинической больнице №3 остаются четверо из восьми детей, пострадавших при взрыве в научно-развлекательном центре в ТРК «Комсомолл» 1 июня. Об этом на брифинге, на котором присутствовал корреспондент «АиФ–Иркутск», рассказал заведующий ожоговым отделением клиники, главный внештатный специалист-комбустиолог минздрава Иркутской области Андрей Щедреев. Он уточнил, что ещё двое детей направлены в отделение дневного пребывания, двое — получают помощь амбулаторно.
«Из четырёх пациентов, которые находятся в стационаре, — у двоих есть сопутствующая патология — это ожог конъюнктивы, то есть поражение глаз. К счастью, не тяжёлое. Я думаю, оно будет быстро купировано. Двоим пациентам, возможно, потребуется оперативное лечение в отсроченном периоде, пока операций им не показано», — сказал врач.
По его словам, сроки лечения у пациентов разные: двоих детей будут лечить дольше трёх недель, двоих — 15 — 16 дней, ещё двое пострадавших будут получать помощь 12 — 14 дней.
Напомним, днём 1 июля во время химических опытов в научно-развлекательном центре в ТРК «Комсомолл» произошёл выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей от 5 до 13 лет, все они были доставлены в городскую клиническую больницу № 3. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», следователи задержали технического директора научно-развлекательного центра и аниматоров, которые проводили опыты.
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