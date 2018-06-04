Четверо пострадавших в ТРК детей остаются в больнице, у двоих — ожоги глаз

В городской клинической больнице №3 остаются четверо из восьми детей, пострадавших при взрыве в научно-развлекательном центре в ТРК «Комсомолл» 1 июня. Об этом на брифинге, на котором присутствовал корреспондент «АиФ–Иркутск», рассказал заведующий ожоговым отделением клиники, главный внештатный специалист-комбустиолог минздрава Иркутской области Андрей Щедреев. Он уточнил, что ещё двое детей направлены в отделение дневного пребывания, двое — получают помощь амбулаторно.

«Из четырёх пациентов, которые находятся в стационаре, — у двоих есть сопутствующая патология — это ожог конъюнктивы, то есть поражение глаз. К счастью, не тяжёлое. Я думаю, оно будет быстро купировано. Двоим пациентам, возможно, потребуется оперативное лечение в отсроченном периоде, пока операций им не показано», — сказал врач.

По его словам, сроки лечения у пациентов разные: двоих детей будут лечить дольше трёх недель, двоих — 15 — 16 дней, ещё двое пострадавших будут получать помощь 12 — 14 дней.