Директора «Гравитации», где пострадали дети, отправили под домашний арест

Наталью Соболеву , директора научно-развлекательного центра «Гравитация» в ТРК «Комсомолл», где 1 июня пострадали дети, отправили под домашний арест на 2 месяца — до 31 июля. Решение вынес Кировский районный суд. Как сообщает пресс-служба суда, иркутянку обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Постановление пока не вступило в силу, у Соболевой есть три дня на его обжалование. Сам научно развлекательный центр прекратил работу, об этом сообщается на его сайте.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Иркутск» в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, аниматоров, которые непосредственно проводили химические опыты, отпустили под подписку о невыезде по ходатайству детского омбудсмена. Среди «химиков» есть подростки, которым ещё не исполнилось 18 лет.

Напомним, днём 1 июля во время химических опытов в научно-развлекательном центре в ТРК «Комсомолл» произошёл выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей от 5 до 13 лет, все они были доставлены в городскую клиническую больницу № 3. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.

Как сообщал «АиФ-Иркутск», четверо из восьми пострадавших детей находятся в больнице, ещё двоих лечат в дневном отделении, двоих — амбулаторно.