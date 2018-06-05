Ещё
Директора «Гравитации», где пострадали дети, отправили под домашний арест
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Директора «Гравитации», где пострадали дети, отправили под домашний арест 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Наталью Соболеву, директора научно-развлекательного центра «Гравитация» в ТРК «Комсомолл», где 1 июня пострадали дети, отправили под домашний арест на 2 месяца — до 31 июля. Решение вынес Кировский районный суд. Как сообщает пресс-служба суда, иркутянку обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Постановление пока не вступило в силу, у Соболевой есть три дня на его обжалование. Сам научно развлекательный центр прекратил работу, об этом сообщается на его сайте.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Иркутск» в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, аниматоров, которые непосредственно проводили химические опыты, отпустили под подписку о невыезде по ходатайству детского омбудсмена. Среди «химиков» есть подростки, которым ещё не исполнилось 18 лет.
Напомним, днём 1 июля во время химических опытов в научно-развлекательном центре в ТРК «Комсомолл» произошёл выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей от 5 до 13 лет, все они были доставлены в городскую клиническую больницу № 3. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.
Как сообщал «АиФ-Иркутск», четверо из восьми пострадавших детей находятся в больнице, ещё двоих лечат в дневном отделении, двоих — амбулаторно.
АиФ Иркутск: последние новости
Детский омбудсмен РФ прокомментировали инцидент в ТЦ в Иркутске Как отметить День защиты детей в районах Иркутска? Когда в Иркутске состоится фестиваль кавказской культуры?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть53
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Певцы, которые спалились с фонограммой2
Звёзды, которых Голливуд не хочет видеть
Ляпы в советских кинохитах10
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение