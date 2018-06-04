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За летний сезон 2016-2017 годов более 1,2 тыс. детей пострадали при несчастных случаях
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За летний сезон 2016-2017 годов более 1,2 тыс. детей пострадали при несчастных случаях 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. детей пострадали в результате несчастных случаев во время летнего отдыха за последние два года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, об этом заявил старший помощник главы ведомства Игорь Комиссаров на селекторном совещании по вопросам организации летней оздоровительной кампании 2018 года.
"Только за время летнего отдыха в 2017 году, по данным Следственного комитета, пострадали в результате несчастных случаев более 630 детей, находившихся без надзора родителей, за аналогичный период 2016 года таких детей было почти 600", — цитирует пресс-служба Комиссарова.
На совещании он отметил участившиеся случаи травмирования и гибели детей в результате падения на них футбольных ворот. За лето 2016 года произошло пять таких случаев, в аналогичный период прошлого года — семь. Кроме того, за лето 2017 года утонули более 200 несовершеннолетних.
"Электротравмы, во многих случаях несовместимые с жизнью, получили практически два десятка детей. Почти столько же пострадало в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах", — добавил Комиссаров.
Он отметил, что детский отдых должен быть организован с выполнением всех надлежащих правил безопасности. «Само понятие „право ребенка на отдых и оздоровление“ должно получить правовое наполнение и правовые гарантии реализации», — считает Комиссаров. Соответствующие предложения представлены председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным президенту России.
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