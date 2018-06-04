За летний сезон 2016-2017 годов более 1,2 тыс. детей пострадали при несчастных случаях

МОСКВА, 4 июня. / ТАСС /. Более 1,2 тыс. детей пострадали в результате несчастных случаев во время летнего отдыха за последние два года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, об этом заявил старший помощник главы ведомства Игорь Комиссаров на селекторном совещании по вопросам организации летней оздоровительной кампании 2018 года.

"Только за время летнего отдыха в 2017 году, по данным Следственного комитета, пострадали в результате несчастных случаев более 630 детей, находившихся без надзора родителей, за аналогичный период 2016 года таких детей было почти 600", — цитирует пресс-служба Комиссарова.

На совещании он отметил участившиеся случаи травмирования и гибели детей в результате падения на них футбольных ворот. За лето 2016 года произошло пять таких случаев, в аналогичный период прошлого года — семь. Кроме того, за лето 2017 года утонули более 200 несовершеннолетних.

"Электротравмы, во многих случаях несовместимые с жизнью, получили практически два десятка детей. Почти столько же пострадало в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах", — добавил Комиссаров.