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Детская больница ко Дню защиты детей получила в подарок игровой комплекс
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Детская больница ко Дню защиты детей получила в подарок игровой комплекс 

Калуга 24 47 минут назад
Фото: Калуга 24
31 мая, накануне Дня защиты детей, в Калужской городской детской больнице был открыт детский игровой комплекс со спортивными тренажерами и антиударным покрытием. На площадке установили лавочки, урны и уложили газон. «Для всех привычно думать, что больница — это койки, больница — это замкнутое помещение. Отнюдь нет. Замечательно, что здесь появилось то, о чем мечтали маленькие пациенты и их родители. Жизнь не только в таблетках, не только в уколах», — сказал, поздравив маленьких пациентов и их родителей с этим событием, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Иванов. Помогла осуществиться мечте детей их родителей группа компаний «Автошина». В Калужскую область компания пришла совсем недавно и для нее это — первый социальный проект. «Мы рады, что у нас есть такая возможность — принять участие в обустройстве территории больницы. Мы надеемся, что хоть чуть-чуть эта площадка скрасит их пребывание здесь. На протяжении десяти лет в Туле мы уже оказывали социальную помощь детским домам, устраивали праздники благотворительные для детей. Поэтому решили и калужским детям помочь», — рассказала журналистам заместитель генерального директора группы компаний «Автошина» по социальным вопросам Елены Боровченкова.. Смонтировали игровой комплекс на лужайке неподалеку от открытой в этом году больничной часовни. Как рассказала нам главный врач больницы Светлана Хлопикова, за этой территорией много лет под руководством реаниматолога Андрея Попова ухаживают врачи и медсестры — высаживают цветы, деревья, кустарники. По традиции, именно здесь всегда отмечают День защиты детей. От традиции больница не отступит и в этом году.
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