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Фонд «Нужна помощь» подготовил инструкцию, как правильно помогать детям-сиротам
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Фонд «Нужна помощь» подготовил инструкцию, как правильно помогать детям-сиротам 

CHIPS journal 6 минут назад
Фото: CHIPS journal
Благотворительный фонд «Нужна помощь» занимается поддержкой и развитием благотворительных, общественных и социально значимых инициатив в России. Специалисты этого фонда ко Дню защиты детей выпустили памятку, которая пригодится всем, кто хочет помогать детям-сиротам, и хочет делать это правильно. Они рассказали, где и кому пригодятся старые вещи и игрушки; кому еще, кроме детских домов, нужна помощь; как выбрать надежную благотворительную организацию и каким фондам можно верить. Журнал Chips Journal публикует выдержки из статьи.
Я хочу помочь детям в детских домах. Могу ли я отдать им ненужные вещи — игрушки, книжки и одежду?
Вряд ли вы знаете, каких именно игрушек не хватает сейчас в том или ином детском доме. Даже новые игрушки детям не всегда нужны или полезны. Где игрушки, вещи и книжки могут действительно пригодиться, так это в фондах, которые помогают семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, и точно знают, где чего не хватает.
Я хочу приехать в детский дом и помочь. Как его выбрать и в него попасть?
Нельзя просто взять и приехать в детский дом. Для его подопечных это целое событие, которое не идет им на пользу. Если вы хотите лично бывать в детских учреждениях — пройдите специальную подготовку и станьте волонтером. Помочь в этом могут, например, московская организация «Старшие братья и сестры» и кировский фонд «Это чудо». Главное, помните, что волонтерство в детских учреждениях — это долгосрочные отношения и большая ответственность. Если вы не готовы к такому, то пока лучше оформить регулярное пожертвование в пользу одной из организаций помощи детям-сиротам.
Как еще помочь тем, кто находится в детских домах?
Например, помочь восстановить и поддерживать связь с кровными родителями. Если дети живут в казенном учреждении, общение с кровными родителями позволяет им обрести почву под ногами. У благотворительного фонда «Дети наши» есть проект «Не разлей вода», направленный именно на это. Особая помощь нужна детям-сиротам в больницах. Ребенку в больнице и так несладко, а быть там совсем одному — еще страшнее.
Кому еще нужна помощь, кроме воспитанников детских домов?
Есть организации, которые работают с трудными подростками. А еще помощь нужна детям беженцев и мигрантов — вы можете помочь им получить школьное образование, выучить русский язык и интегрироваться в общество. Помощь всегда нужна семьям, в которых растут особенные дети. Есть организации, которые помогают им научиться жить самостоятельно, получить профессию и находиться в комфортной среде. А еще они дают семье такого ребенка возможность сделать передышку, заняться собой и своим здоровьем. И, конечно, вы всегда можете поддержать один из фондов, который помогает детям с тяжелыми, порой неизлечимыми заболеваниями.
А как выбрать организацию, которой действительно можно доверять?
Во-первых, у нее обязательно должен быть сайт, где четко прописано, с какими именно группами населения и проблемами работает фонд, то есть на что конкретно идут деньги, которые он собирает. Организация не может собирать деньги на чью-то личную карточку, такие сборы непрозрачны и их невозможно проконтролировать.
На сайте обязательно должны быть опубликованы финансовые отчеты, опубликованы истории подопечных и актуальные контакты сотрудников и руководителей. У некоторых региональных организаций может не быть ресурсов на разработку сайта, но тогда вся эта информация должна быть на странице в социальных сетях.
Если в финансовых отчетах вы увидите такие статьи расходов, как «зарплата сотрудников» или «административные расходы», это абсолютно нормально. С детьми должны работать профессионалы. Они обладают специальными навыками и большой ответственностью и должны получать за свою работу зарплату.
Сколько денег не стыдно пожертвовать?
Рубль в день — это уже огромная помощь. Да, это не шутка. Регулярное пожертвование в 30 рублей (эта сумма будет автоматически списываться с вашей карты раз в месяц) позволит сотрудникам фонда планировать свою работу и помогать максимально эффективно.
Что еще я могу сделать?
Почти у каждого фонда на сайте есть раздел, чем еще можно помочь, в том числе волонтерам.
Полный текст статьи и контакты фондов, занимающихся различными социальными проблемами, можно найти на сайте «Нужна помощь».
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