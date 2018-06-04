Владимир Путин наградил орденом семью из Черемушек

Президент России Владимир Путин наградил орденами «Родительская слава» семьи, воспитывающие семь и более детей. Среди награжденных — семья Филиппа и Ирины Ильяшенко из района Черемушки. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

«Познакомился с удивительной семьей Ильяшенко. Филипп и Ирина воспитывают в православных традициях десять детей. Сегодня они получили орден «Родительская слава» от Президента. Ранее высокую государственную награду получили родители Филиппа, коренные москвичи, отец Александр и матушка Мария Ильяшенко. Они воспитали 12 детей, у которых тоже многодетные семьи. Желаю, чтобы внуки продолжили славные традиции», — написал на своей странице Вконтакте Мэр Москвы Сергей Собянин

Семья Ильяшенко из района Черемушки. В семье Филиппа и Ирины Ильяшенко десять детей. Глава семейства является кандидатом исторических наук, преподавателем кафедры истории России и архивоведения исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священником-клириком храма Святого Николая в Кузнецкой Слободе. Спасатель МЧС . С 1995 года он организатор детского православного лагеря — Богослово. Мама семейства работает воспитателем детского сада школы № 1948 «Лингвист-М». Семья принимает активное участие в общественной жизни района. Являются активными участниками мероприятий, организованных управой на территории района.

Орден «Родительская слава» вручается многодетным родителям и усыновителям за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций. Награждаемые родители (усыновители) и их дети ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы об образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Орден получают родители или усыновители, состоящие в законном браке и воспитывающие семерых и более детей. Награждение усыновителей производится при условии достойного воспитания и содержания приемных детей в течение пяти лет. При награждении орденом «Родительская слава» одному из награжденных родителей выплачивается денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей из Федерального бюджета.