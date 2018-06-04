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ОНФ провел спортивные субботники в 33 регионах страны
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ОНФ провел спортивные субботники в 33 регионах страны 

ТАСС 57 минут назад
ТАСС, 4 июня. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели акции по сбору мусора во время пробежки (плоггингу) в 33 субъектах РФ. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе движения.
В ОНФ уточнили, что акцию по плоггингу запустили в мае 2018 года. «Всероссийская акция Народного фронта стартовала в Московской области, в настоящий момент к ней присоединились 32 региона», — уточняется в пресс-релизе.
"Тысячи людей, прежде всего представителей молодежи, которые ведут здоровый образ жизни и стремятся беречь природу, приняли участие в наших акциях по всей стране. Я бы хотел отметить, что наша молодежь действительно болеет за чистоту всей страны и готова очищать ее от мусора, начиная с окрестностей собственного дома", — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.
Считается, что родоначальником плоггинга (состоит из шведского слова «подбирать» и английского «бег трусцой») является Швеция.
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