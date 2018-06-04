Жительница Якутска обматерила и избила обидчиков сына. Видео

Жительница Якутска отомстила обидчикам сына за то, что те якобы его избивают. Женщина с матом и кулаками накинулась на несовершеннолетних и повалила обоих на землю. Ролик публикует «360».

3 июня на улице Лермонтова города Якутска мать ребенка выбежала во двор, чтобы проучить обидчиков сына. Женщина не церемонилась — она избила двух мальчиков и повалила их на землю.

На кадрах видно, что один ребенок лежит на земле — видимо, женщина уже его «проучила». Второй ребенок пытается объяснить ей, что ее сын ударил кого-то по голове бутылкой. Однако разъяренная мать не слушает его, подбегает, бьет и валит на землю. Мальчик кричит: «Я даже его не трогал!».

На защиту детей встал мужчина, который напомнил женщине, что она не имеет права бить детей. Однако он вмешался в конфликт только словесно и не встал между детьми и женщиной.

«360» связался с местным отделом полиции и узнал, удалось ли установить личность женщины.

«3 июня в отдел полиции поступило заявление от матери восьмилетнего мальчика по поводу неправомерных действий жительницы города Якутска, которая нанесла телесные повреждения несовершеннолетнему. Заявление зарегистрировано, проводится проверка. В рамках проверки несовершеннолетний направлен на медицинское обследование. Личность женщины установлена», — сказали в пресс-службе МВД