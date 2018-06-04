Ещё
Жительница Якутска обматерила и избила обидчиков сына. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Жительница Якутска обматерила и избила обидчиков сына. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Якутска отомстила обидчикам сына за то, что те якобы его избивают. Женщина с матом и кулаками накинулась на несовершеннолетних и повалила обоих на землю. Ролик публикует «360».
3 июня на улице Лермонтова города Якутска мать ребенка выбежала во двор, чтобы проучить обидчиков сына. Женщина не церемонилась — она избила двух мальчиков и повалила их на землю.
На кадрах видно, что один ребенок лежит на земле — видимо, женщина уже его «проучила». Второй ребенок пытается объяснить ей, что ее сын ударил кого-то по голове бутылкой. Однако разъяренная мать не слушает его, подбегает, бьет и валит на землю. Мальчик кричит: «Я даже его не трогал!».
На защиту детей встал мужчина, который напомнил женщине, что она не имеет права бить детей. Однако он вмешался в конфликт только словесно и не встал между детьми и женщиной.
«360» связался с местным отделом полиции и узнал, удалось ли установить личность женщины.
«3 июня в отдел полиции поступило заявление от матери восьмилетнего мальчика по поводу неправомерных действий жительницы города Якутска, которая нанесла телесные повреждения несовершеннолетнему. Заявление зарегистрировано, проводится проверка. В рамках проверки несовершеннолетний направлен на медицинское обследование. Личность женщины установлена», — сказали в пресс-службе МВД.
В ночь на 3 июня бандиты избили известного блогера Николая Соболева. На «ютубера» напали около его студии в Санкт‐Петербурге, после чего он оказался в больнице с закрытой черепно‐мозговой травмой и сотрясением мозга.
360tv.ru: последние новости
Ребенок в крови позвал на помощь из окна на юго-востоке Москвы На подготовку к летней оздоровительной кампании в Подмосковье выделено 1,8 млрд рублей Девочка, на которую упал шкаф в детском саду, все еще в коме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль14
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть15
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Певцы, которые спалились с фонограммой
Видео
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение