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В Удмуртии открылся детский реабилитационный центр
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В Удмуртии открылся детский реабилитационный центр 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья открылся в Ижевске в День защиты детей. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, председатель совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и основатель благотворительного фонда «Сафмар» Михаил Гуцериев, представители органов власти и здравоохранения. Также в празднике приняли участие звезды Первого канала и певец Филипп Киркоров, которые провели в этот день благотворительную акцию «Стань первым!».
В Удмуртии открылся детский реабилитационный центр
Центр включает шесть отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение «Мать и дитя». В целом центр в год сможет принимать на лечение более 1600 детей и подростков — не только из Удмуртии, но и соседних регионов страны.
В новом медицинском центре будут проходить комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Для них оборудованы соляные шахты, гидромассажные ванны, бассейн, установлены современные тренажеры. Под наблюдением врачей дети будут посещать сеансы физиотерапии, принимать лечебно-оздоровительные души, заниматься иппотерапией.
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