В Удмуртии открылся детский реабилитационный центр

В Удмуртии открылся детский реабилитационный центр

Центр включает шесть отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение «Мать и дитя». В целом центр в год сможет принимать на лечение более 1600 детей и подростков — не только из Удмуртии, но и соседних регионов страны.

В новом медицинском центре будут проходить комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Для них оборудованы соляные шахты, гидромассажные ванны, бассейн, установлены современные тренажеры. Под наблюдением врачей дети будут посещать сеансы физиотерапии, принимать лечебно-оздоровительные души, заниматься иппотерапией.