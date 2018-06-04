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Ребенка затянуло в эскалатор метро на Урале — подробности ЧП от прокуратуры
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Ребенка затянуло в эскалатор метро на Урале — подробности ЧП от прокуратуры 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента, произошедшего утром 4 июня на станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге. Там эскалатором зажало ногу ученику гимназии № 39, где был организован городской детский лагерь дневного пребывания.
По имеющимся данным, группа детей с вожатыми и воспитателями выехали со станции Чкаловская. При подъеме на поверхность со станции «Площадь 1905 года» у одного из школьников в механизм эскалатора попала обувь. В результате зажатия произошла травма правой ноги, сообщили «АиФ-Урал» в прокуратуре. По данным издания, у мальчика серьезный перелом, его госпитализировали в ГДКБ №9.
К расследованию инцидента подключилась силовики. «Будет установлено, для участия в каком мероприятии вывели детей, было ли надлежащим образом организовано данное мероприятие, будет установлено количество сопровождающих. Также будут опрошены сотрудники лагеря и метрополитена, запрошены документы из больницы для установления степени тяжести причиненного ему вреда здоровью», — сообщила «АиФ-Урал» официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова.
Доследственную проверку начал и районный отдел СКР, подтвердили «АиФ-Урал» в свердловском следственном главке.
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