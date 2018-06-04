Детский общественный совет создадут в Перми

ПЕРМЬ, 4 июня. / ТАСС /. Уполномоченный по делам ребенка в Пермской крае создает Детский общественный совет. Членами Совета могут быть дети в возрасте от 14 до 18 лет, их кандидатуры определяются путем самовыдвижения и прохождения конкурсного этапа, об сообщается сегодня на сайте Уполномоченного по делам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой

"Детский общественный Совет в Прикамье планируют создавать по выборному принципу. Такой опыт будет впервые в России. Ребята от 14 до 18 лет, которые выразят желание стать членами Совета, должны будут предоставить не только анкету, но и досье проектов, в которых принимали участие или авторами которых были, " — говорится в релизе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой.

Кроме того, планируется работа Совета по профилактике правонарушений среди подростков и безопасности детей в интернете. Этот вид деятельности особо актуален после событий в Перми 15 августа, когда во время нападения подростков на школу пострадали 15 детей и их учительница.

Среди полномочий Совета — принятие решений рекомендательного характера и внесение предложений Уполномоченному по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов детей. Совет будет действовать как совещательный, коллегиальный и консультативный орган, в своей деятельности руководствоваться Конвенцией о правах ребенка и Конституцией РФ, говорится в Положение о Детском общественном совете.

Членами Совета могут быть дети в возрасте от 14 до 18 лет, их кандидатуры определяются путем самовыдвижения и прохождения конкурсного этапа. Выборы в Совет состоятся на краевом форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан» в сентябре 2018 года.