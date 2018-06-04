Ещё
Детский общественный совет создадут в Перми
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Детский общественный совет создадут в Перми 

ТАСС 1 час назад
ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по делам ребенка в Пермской крае создает Детский общественный совет. Членами Совета могут быть дети в возрасте от 14 до 18 лет, их кандидатуры определяются путем самовыдвижения и прохождения конкурсного этапа, об сообщается сегодня на сайте Уполномоченного по делам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой.
"Детский общественный Совет в Прикамье планируют создавать по выборному принципу. Такой опыт будет впервые в России. Ребята от 14 до 18 лет, которые выразят желание стать членами Совета, должны будут предоставить не только анкету, но и досье проектов, в которых принимали участие или авторами которых были, " — говорится в релизе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой.
Кроме того, планируется работа Совета по профилактике правонарушений среди подростков и безопасности детей в интернете. Этот вид деятельности особо актуален после событий в Перми 15 августа, когда во время нападения подростков на школу пострадали 15 детей и их учительница.
Среди полномочий Совета — принятие решений рекомендательного характера и внесение предложений Уполномоченному по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов детей. Совет будет действовать как совещательный, коллегиальный и консультативный орган, в своей деятельности руководствоваться Конвенцией о правах ребенка и Конституцией РФ, говорится в Положение о Детском общественном совете.
Членами Совета могут быть дети в возрасте от 14 до 18 лет, их кандидатуры определяются путем самовыдвижения и прохождения конкурсного этапа. Выборы в Совет состоятся на краевом форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан» в сентябре 2018 года.
ТАСС: последние новости
Филипп Киркоров возьмет шефство над детским реабилитационным центром в Ижевске Число детей-сирот в Петербурге за последние пять лет сократилось вдвое Более 200 человек встали в "Самый дружный хоровод" в Перми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль14
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть15
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Певцы, которые спалились с фонограммой
Видео
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение