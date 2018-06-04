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Центр спорта «Орион» организовал праздник для жителей Академического района в честь Дня защиты детей
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Центр спорта «Орион» организовал праздник для жителей Академического района в честь Дня защиты детей 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
День Защиты Детей в Академическом районе отметили вместе и дети и взрослые, для которых центр спорта и досуга «Орион» организовал спортивно-развлекательное мероприятие на улице Кедрова.
Праздник на улице Кедрова, д.19, корп.1 остановил время для его участников и перенес всех в детство — беззаботное, доброе и справедливое. На празднике были веселые соревнования, занимательные мастер классы, шутки, смех, улыбки и отличное настроение.
Праздник для детей организовала и провела команда ГБУ ЦСД «Орион», которые умело используют любой повод для повышения активности жителей Академического района и вовлечения в число сторонников здорового образа жизни.
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