Центр спорта «Орион» организовал праздник для жителей Академического района в честь Дня защиты детей

День Защиты Детей в Академическом районе отметили вместе и дети и взрослые, для которых центр спорта и досуга «Орион» организовал спортивно-развлекательное мероприятие на улице Кедрова.

Праздник на улице Кедрова, д.19, корп.1 остановил время для его участников и перенес всех в детство — беззаботное, доброе и справедливое. На празднике были веселые соревнования, занимательные мастер классы, шутки, смех, улыбки и отличное настроение.

Праздник для детей организовала и провела команда ГБУ ЦСД «Орион», которые умело используют любой повод для повышения активности жителей Академического района и вовлечения в число сторонников здорового образа жизни.