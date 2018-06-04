За городом или при школе. Варианты детских лагерей в Башкирии и стоимость

В Башкирии предлагаются пять видов лагерей — загородные, палаточные, санаторные, пришкольные и трудовые. Чем они отличаются, где самый дорогой, а где самый дешевый отдых.

Загородные лагеря

Считается лучшим вариантом детского отдыха, особенно для живущих в городе. Так как дети во время смены находятся вдали от городского шума и смога, на природе. Но при этом для них организованы комфортные условия. Живут дети в капитальных зданиях, чаще всего с удобствами внутри. Во многих лагерях предусмотрены спортивные площадки, летние эстрады, бассейн и т.д. Смена длится 21 день.

Всего в Башкирии загородных лагерей 107. Большая часть из них — это муниципальные районные и городские, с довольно скромной материально-технической базой и программой. Они и самые доступные по цене: путёвка на 21 день стоит в основном 15-17 тысяч рублей. Это на уровне прошлого года. Ведомственные и частные лагеря обходятся дороже. Цены варьируются от 20 до 40 тыс. рублей.

Полный список загородных лагерей с адресами и ценами здесь.

Палаточные лагеря

Таких в Башкирии 16. Чаще всего это лагеря для юных спортсменов, для детей, которые занимаются в туристических центрах. Также большинство имеют военно-патриотическую направленность. Но есть и исключения. Так, в Караидельском районе будет работать палаточный лагерь для одаренных детей, а в Архангельском — лингвистический.

Условия — проживание в палатках. Питание, как правило, организовано в ближайшей столовой. Туалет и душ на месте имеются.

Смена длится неделю. Стоимость невысокая — от 1400 до 3500 рублей. Во многих — бесплатно.

Полный список палаточных лагерей здесь.

Лагеря при санатории

Это детские лагеря, открытые при санаториях и домах отдыха. В Башкирии таких 34. В некоторых из них предусмотрены лечебно-оздоровительные процедуры. Смена, в основном, продолжительностью 21 день. Стоимость от 15 до 30 тысяч рублей.

Полный список лагерей при санаториях здесь.

Лагеря дневного пребывания.

Это самый массовый вид лагерей (1466 учреждений), на которые приходится 90% всех охваченных организованным отдыхом детей. Открываются они, как правило, при школах. Дети приходят в 9 утра, уходят в 15.00. Смена — 21 день. Пришкольные лагеря считаются бесплатными (из бюджета оплачивается питание). Но нередко родители доплачивают за различные развлечения — театр, музей, бассейн, лазерный бой, поход в «Макдоналдс» , детский игровой клуб и т.д. В селах, где выбор развлечений не широкий, суммы доплат составляют примерно 200-500 рублей, в Уфе — примерно 2500-3500.

Полный список пришкольных лагерей здесь.

Лагеря труда и отдыха

Их по республике 985. Это вариант пришкольных лагерей дневного пребывания, но здесь, кроме отдыха, дети еще и приобщаются к труду, выполняя посильную работу — поливают цветы, моют стены, убирать двор и так далее. Бесплатно, но также могут быть доплаты за развлечения.

Полный список лагерей труда и отдыха здесь.