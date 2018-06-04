В Центральном детском мире прошёл футбольный праздник для детей

3 июня в Центральном детском мире настоящий футбольный праздник, в котором приняли участие десятки детей и взрослых. Более 150 подарков от официального магазина чемпионата мира по футболу — 2018 были розданы лучшим.

Главным событием этого праздника был мастер-класс от футбольной школы «Барселоны», для детей устроили настоящую тренировку с главным тренером академии футбола в Москве Жорди Гратакосом Гайолой. Он поделился с ребятами самыми важными аспектами футбола, обучил некоторым хитростям. Каждым желающий смог лично пообщаться с испанским тренером и записаться на просмотр в школу.