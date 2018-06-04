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Хотите открыть свою футбольную школу? Вот что нужно знать, чтобы не прогореть
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Хотите открыть свою футбольную школу? Вот что нужно знать, чтобы не прогореть 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Итак, с чего начать?
1. Методика
В первую очередь вы должны знать, что из себя представляет современный футбол, и знать, как обучать детей. Не с точки зрения обывателя, а профессионала. Тренировочная методика должна отвечать современным мировым тенденциям, иначе вы не будете отличаться от других «любительских» школ. Разработку методики доверяйте только профессионалам, знакомым с современными исследованиями в области футбола и понимающим основы детской физиологии и психологии.
Не забывайте о возрастных особенностях детей. Если упражнения подобраны неправильно, в лучшем случае ребенок не будет справляться, в худшем — получит травму. И помните, тренировки должны быть интересными! На скучные однотипные занятия дети просто не будут приходить.
Занятие в футбольной школе
Как это реализовали мы? Мы с самого начала понимали, что от методики зависит будущее проекта. Поэтому за спортивную часть в компании всегда отвечают профессионалы: наши спортивные директора получали образование в европейских футбольных академиях, имеют лицензии на преподавание. С их помощью удалось вывести идеальную формулу тренировок, а нашим девизом стала фраза: «Мы учим детей любить спорт».
Поэтому мы ушли от жесткого давления на детей и монотонности, сделав акцент на удовольствии, которое дети получают от игры. На практике это значит, что мы стараемся делать больше касаний с мячом, минимизировать ожидание в очереди, включить в тренировки больше разнообразных упражнений. К тому же для каждого возраста есть свои «фишки». Например, дошкольники отрабатывают футбольные элементы в игровой форме, ведь дети в этом возрасте воспринимают мир через фантазию и любят сказки.
2. Найти правильного тренера
Даже если в России пока нет большого рынка профессиональных тренеров. Даже если на поиски уйдет много времени. И даже если в какой-то момент вы подумаете, что «идеального тренера» не существует — сдаваться нельзя. Ведь тренер, по сути, и есть тот продукт, который вы предлагаете клиентам.
Хороший тренер станет наставником для ребенка и создаст атмосферу, в которой дети не боятся ошибаться и пробовать. Не допускается крик, все общение должно происходить на одном уровне с юными футболистами. Важно создать комфортную для детей среду, в которой они могут развиваться как в команде, так и индивидуально.
Как это реализовали мы? Чтобы помочь нашим франчайзи с подбором тренера, мы проводим финальные собеседования с кандидатами. Кроме того, мы очно обучаем методике в собственной академии в Москве. Только так можно поддерживать единые стандарты качества и не допустить вольных интерпретаций конспектов. Счастливыми обладателями дипломов и разрешением на работу в наших клубах стали уже более 500 тренеров, среди которых есть и бывшие футболисты!
Ксения Новикова
Франчайзи, г. Красногорск
Когда мы открывали первые школы в Красногорске, спорт для маленьких детей был чем-то уникальным. Была классная возможность сделать что-то новое на рынке, что еще никто не делал до нас, а это всегда вызывает дополнительный интерес. Но для начала необходимо было найти тренера. Это было самое сложное, на поиски я потратила около месяца.
Основная проблема состоит в том, что тренер должен быть не только прекрасным профессионалом и иметь опыт работы с детьми, он должен обладать хорошими человеческими качествами. Ведь дети все считывают. И человек в процессе работы может проявлять себя по-разному: либо как тот, с кого хочется брать пример, либо человек начинает вести себя не совсем корректно и тогда нужно с ним.
3. Бренд
Несмотря на то что рынок футбольных школ сейчас в тренде, и конкуренция увеличивается, то, за счет чего вы можете выделиться — это бренд и доверие к нему. Покажите, что вашей школе доверяют не только родители, но и профессионалы. Для этого узнайте все о профильных конкурсах и премиях, выберите те, что подходят вам по масштабу, и участвуйте!
Полезно будет получить и отзывы футбольных игроков, поэтому постарайтесь добыть их контакты и пригласить на занятия. Возможно, вас это удивит, но футболисты зачастую неравнодушны к развитию детского футбола и охотно идут на сотрудничество.
Как это реализовали мы? В момент запуска проекта мы показали новый подход к тренировкам и получили одобрение уважаемых футбольных организаций. Российский футбольный союз оценил принципы обучения детей, и наша методика получила положительную рецензию.
4. Маркетинг и привлечение клиентов
Как и в любом бизнесе, очень важно иметь выстроенную систему привлечения клиентов и продажи. Детский спорт — достаточно конкурентная сфера, в которой мы боремся за свободное время родителя и выбор услуги для его ребенка. Чаще всего вопрос ставится не о том, какую футбольную школу выбрать, а отдать ребенка на футбол, или, скажем, рисование.
Поэтому важно с самого начала показать клиенту ценность вашего предложения. У футбольной школы есть свои особенности бизнес-модели:
Продажа абонементов и их продление
Приглашение на пробные занятия
Продажа формы и дополнительной атрибутики
Проведение турниров и лагерей.
Если правильно проработать цепочку касаний с клиентами, то они пройдут все этапы с пониманием ваших преимуществ. А еще будьте готовы к тому, что какой бы прекрасной ни была ваша услуга, претензии или возражения у потенциальных клиентов все же найдутся.
Юные футболисты с тренером
Как это реализовали мы? Если вы зайдете на наш сайт и в соцсети, ознакомитесь с YouTube-каналом и pos-материалами, то вы сразу почувствуете особенности компании. На каждом этапе мы показываем, что футбол дарит детям позитивные яркие эмоции, и у нас европейская методика и профессиональные тренеры.
5. Проводите соревнования
Чтобы поддерживать лояльность существующих клиентов, родителям и детям нужно давать что-то большее, чем просто тренировки. В футболе мы можем проводить турниры и этой возможностью нужно пользоваться.
Екатерина Цветкова
Владелица футбольных клубов «Чемпионика» в г. Реутов
В детских садах принято проводить открытые занятия два раза в год. На них мы должны показать, чему научили детей. Это, конечно, занимает много усилий и временных затрат, но с другой стороны, я понимаю, что это полезно для всех. Тренеры видят, что они делают действительно хорошее дело, и родители их благодарят. Многие отмечают отличную динамику. И мне это полезно, я вижу, что ребята действительно отработали на 5+ — вывели детей на другой качественный уровень.
Турнир — то самое мероприятие, на котором объединяются дети, родители и руководители футбольных школ. Кроме того, это хорошая возможность показать, чему научился ребенок на тренировках. Даже если вы разделяете философию «победы — не главное», результат от занятий должен быть, и его проще всего оценить именно во время соревнований.
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