Хотите открыть свою футбольную школу? Вот что нужно знать, чтобы не прогореть

Итак, с чего начать?

1. Методика

В первую очередь вы должны знать, что из себя представляет современный футбол, и знать, как обучать детей. Не с точки зрения обывателя, а профессионала. Тренировочная методика должна отвечать современным мировым тенденциям, иначе вы не будете отличаться от других «любительских» школ. Разработку методики доверяйте только профессионалам, знакомым с современными исследованиями в области футбола и понимающим основы детской физиологии и психологии.

Не забывайте о возрастных особенностях детей. Если упражнения подобраны неправильно, в лучшем случае ребенок не будет справляться, в худшем — получит травму. И помните, тренировки должны быть интересными! На скучные однотипные занятия дети просто не будут приходить.

Занятие в футбольной школе

Как это реализовали мы? Мы с самого начала понимали, что от методики зависит будущее проекта. Поэтому за спортивную часть в компании всегда отвечают профессионалы: наши спортивные директора получали образование в европейских футбольных академиях, имеют лицензии на преподавание. С их помощью удалось вывести идеальную формулу тренировок, а нашим девизом стала фраза: «Мы учим детей любить спорт».

Поэтому мы ушли от жесткого давления на детей и монотонности, сделав акцент на удовольствии, которое дети получают от игры. На практике это значит, что мы стараемся делать больше касаний с мячом, минимизировать ожидание в очереди, включить в тренировки больше разнообразных упражнений. К тому же для каждого возраста есть свои «фишки». Например, дошкольники отрабатывают футбольные элементы в игровой форме, ведь дети в этом возрасте воспринимают мир через фантазию и любят сказки.

2. Найти правильного тренера

Даже если в России пока нет большого рынка профессиональных тренеров. Даже если на поиски уйдет много времени. И даже если в какой-то момент вы подумаете, что «идеального тренера» не существует — сдаваться нельзя. Ведь тренер, по сути, и есть тот продукт, который вы предлагаете клиентам.

Хороший тренер станет наставником для ребенка и создаст атмосферу, в которой дети не боятся ошибаться и пробовать. Не допускается крик, все общение должно происходить на одном уровне с юными футболистами. Важно создать комфортную для детей среду, в которой они могут развиваться как в команде, так и индивидуально.

Как это реализовали мы? Чтобы помочь нашим франчайзи с подбором тренера, мы проводим финальные собеседования с кандидатами. Кроме того, мы очно обучаем методике в собственной академии в Москве. Только так можно поддерживать единые стандарты качества и не допустить вольных интерпретаций конспектов. Счастливыми обладателями дипломов и разрешением на работу в наших клубах стали уже более 500 тренеров, среди которых есть и бывшие футболисты!

Франчайзи, г. Красногорск

Когда мы открывали первые школы в Красногорске, спорт для маленьких детей был чем-то уникальным. Была классная возможность сделать что-то новое на рынке, что еще никто не делал до нас, а это всегда вызывает дополнительный интерес. Но для начала необходимо было найти тренера. Это было самое сложное, на поиски я потратила около месяца.

Основная проблема состоит в том, что тренер должен быть не только прекрасным профессионалом и иметь опыт работы с детьми, он должен обладать хорошими человеческими качествами. Ведь дети все считывают. И человек в процессе работы может проявлять себя по-разному: либо как тот, с кого хочется брать пример, либо человек начинает вести себя не совсем корректно и тогда нужно с ним.

3. Бренд

Несмотря на то что рынок футбольных школ сейчас в тренде, и конкуренция увеличивается, то, за счет чего вы можете выделиться — это бренд и доверие к нему. Покажите, что вашей школе доверяют не только родители, но и профессионалы. Для этого узнайте все о профильных конкурсах и премиях, выберите те, что подходят вам по масштабу, и участвуйте!

Полезно будет получить и отзывы футбольных игроков, поэтому постарайтесь добыть их контакты и пригласить на занятия. Возможно, вас это удивит, но футболисты зачастую неравнодушны к развитию детского футбола и охотно идут на сотрудничество.

Как это реализовали мы? В момент запуска проекта мы показали новый подход к тренировкам и получили одобрение уважаемых футбольных организаций. Российский футбольный союз оценил принципы обучения детей, и наша методика получила положительную рецензию.

4. Маркетинг и привлечение клиентов

Как и в любом бизнесе, очень важно иметь выстроенную систему привлечения клиентов и продажи. Детский спорт — достаточно конкурентная сфера, в которой мы боремся за свободное время родителя и выбор услуги для его ребенка. Чаще всего вопрос ставится не о том, какую футбольную школу выбрать, а отдать ребенка на футбол, или, скажем, рисование.

Поэтому важно с самого начала показать клиенту ценность вашего предложения. У футбольной школы есть свои особенности бизнес-модели:

Продажа абонементов и их продление

Приглашение на пробные занятия

Продажа формы и дополнительной атрибутики

Проведение турниров и лагерей.

Если правильно проработать цепочку касаний с клиентами, то они пройдут все этапы с пониманием ваших преимуществ. А еще будьте готовы к тому, что какой бы прекрасной ни была ваша услуга, претензии или возражения у потенциальных клиентов все же найдутся.

Юные футболисты с тренером

Как это реализовали мы? Если вы зайдете на наш сайт и в соцсети, ознакомитесь с YouTube-каналом и pos-материалами, то вы сразу почувствуете особенности компании. На каждом этапе мы показываем, что футбол дарит детям позитивные яркие эмоции, и у нас европейская методика и профессиональные тренеры.

5. Проводите соревнования

Чтобы поддерживать лояльность существующих клиентов, родителям и детям нужно давать что-то большее, чем просто тренировки. В футболе мы можем проводить турниры и этой возможностью нужно пользоваться.

Владелица футбольных клубов «Чемпионика» в г. Реутов

В детских садах принято проводить открытые занятия два раза в год. На них мы должны показать, чему научили детей. Это, конечно, занимает много усилий и временных затрат, но с другой стороны, я понимаю, что это полезно для всех. Тренеры видят, что они делают действительно хорошее дело, и родители их благодарят. Многие отмечают отличную динамику. И мне это полезно, я вижу, что ребята действительно отработали на 5+ — вывели детей на другой качественный уровень.

Турнир — то самое мероприятие, на котором объединяются дети, родители и руководители футбольных школ. Кроме того, это хорошая возможность показать, чему научился ребенок на тренировках. Даже если вы разделяете философию «победы — не главное», результат от занятий должен быть, и его проще всего оценить именно во время соревнований.

Материалы по теме:

Каждый может заработать на Чемпионате мира по футболу 2018. И вот как За что Digital-специалисты должны любить футбол?

Как ресторанам подготовиться к ЧМ-2018, чтобы привлечь больше новых клиентов

Как «Альфа-Банк» спонсирует ЧМ-2018 в России

Инновации в спортивном бизнесе: как технологии меняют эту сферу уже сейчас