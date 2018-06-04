С Урала прямиком на Луну с будущими потребителями газа

В День защиты детей АО «Екатеринбурггаз» устроило для детей Октябрьского района веселое путешествие. В путь юные екатеринбуржцы отправились в сопровождении Незнайки и Старичка-Газовичка. Старичок-Газовичок работает в «Екатеринбурггазе» и охраняет покой потребителей газа в уральской столице. Навигатор юных исследователей выдавал правильное направление движения на Луну только тогда, когда дети верно отвечали на вопросы о правилах газовой безопасности.

По дороге путешественников забросило в Арктику, где их встретил танцующий белый Мишка. После зажигательной дискотеки путешественники добрались до Луны, где развернулась экспериментальная площадка, на которой можно было узнать о свойствах газа и грамотном его использовании в быту.

"Организация детского праздника 1 июня стала доброй традицией для «Екатеринбурггаза». Это позитивный опыт профилактики безопасности на территории обслуживания компании, когда мы закладываем основы грамотного пользования газовыми приборами у детей, и напоминаем о правилах безопасности их родителям", — отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

На празднике были оглашены имена победителей конкурса детских рисунков «Безопасный газ — для нас!». В этом году свои работы представили порядка 40 участников. Примечательно, что особую активность проявили детские сады и школы, где педагоги заранее провели специальные занятия по газовой безопасности.

"Победа стала самой приятной новостью дня для нас. Узнав о конкурсе, Алена и Мария решили участвовать в нем вместе. И, конечно, перед тем как рисовать, мы обсудили, как правильно пользоваться газом. Спасибо за праздник, дети получили массу положительных эмоций", — поделилась впечатлениями мама одной из победительниц конкурса Екатерина Незнанова.