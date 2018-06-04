В Щукине прошел литературно-музыкальный праздник для детей 

Ко Дню защиты детей в библиотеке № 243-1 района Щукино провели литературно-музыкальный праздник «По морю смеха под флагом улыбки».
— Дети узнали об истории праздника, приняли участие в сказочной викторине «Все сказки знаю я» и литературном конкурсе «Скажите, как его зовут?». На празднике прозвучали любимые стихотворения о детстве поэтов Барто, Михалкова, Пляцковского и песни из мультфильмов. Ярким сюрпризом стало шоу мыльных пузырей, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Напомним, библиотека № 243-1 находится по адресу: ул. Академика Бочвара, д. 5, корп. 1. (мо)