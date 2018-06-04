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Детей и подростков пригласили на занятия в Дом русского зарубежья
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Детей и подростков пригласили на занятия в Дом русского зарубежья 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Методисты Дома русского зарубежья пригласили детей и подростков интерактивную программу «В начале Аз да Буки, а там и науки». Познавательные занятия пройдут 6 июня в честь Пушкинского дня.
Дети и подростки узнают историю зарождения и развития славянской азбуки. Кроме того, ребят познакомят с старорусским письмом и книгой. Ребята смогут попробовать написать что-нибудь на древнем языке наших предков, сообщили на сайте Дома русского зарубежья.
Открытые уроки, приуроченные к Дню русского языка, начнутся в 14:00 по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2.
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