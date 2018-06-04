Детей и подростков пригласили на занятия в Дом русского зарубежья

Методисты Дома русского зарубежья пригласили детей и подростков интерактивную программу «В начале Аз да Буки, а там и науки». Познавательные занятия пройдут 6 июня в честь Пушкинского дня.

Дети и подростки узнают историю зарождения и развития славянской азбуки. Кроме того, ребят познакомят с старорусским письмом и книгой. Ребята смогут попробовать написать что-нибудь на древнем языке наших предков, сообщили на сайте Дома русского зарубежья.

Открытые уроки, приуроченные к Дню русского языка, начнутся в 14:00 по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2.