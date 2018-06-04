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В Саратове для взрослых и детей организовали игровую площадку
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В Саратове для взрослых и детей организовали игровую площадку 

АиФ 1 час назад
«Городской молодежный центр» выступил организатором площадки детский игр, в парке «Лукоморье» 3 июня прошел «Праздник детства», приуроченный к Международному дню защиты детей.
Масштабная игровая территория была расположена на площадке у входа в горпарк. Юные гости праздника с удовольствием приняли участие в играх «Море волнуется раз», «Съедобное-несъедобное», были проведены викторины от ведущего. Особой популярностью у детей пользовались старинные «Классики» и современный «Твистер». Во всех играх также принимали участие и взрослые. Каждый ребенок по итогам получил сладкий приз от «ГМЦ».
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