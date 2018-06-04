Недостаток финансирования. Эксперты о проблемах детских лагерей Белгорода

Июнь — месяц первой смены в детских загородных оздоровительных лагерях Белгородской области. О том, как получить льготную путёвку, о проблемах финансирования и обеспечения лагерей всем необходимым эксперты рассказали корреспондентам «АиФ-Черноземье»

Путёвок нет!

Марина Бескудникова этим летом впервые решила отправить своего 10-летнего сына Егора в загородный лагерь под Белгородом. Неподалёку от областного центра в урочище «Сосновка» располагаются четыре муниципальных загородных оздоровительных лагеря: «Юность», «Им. Ю. А. Гагарина», «Сокол» и «Сосновый Бор». Еще один лагерь «Электроника» расположен на реке Нежеголь.

«Я не являюсь работником бюджетной сферы, поэтому решила купить путёвку в лагерь за полную стоимость — не хочется, чтобы всё лето ребёнок просидел в душной квартире в городе, пусть подышит чистым сосновым воздухом, — рассказывает Марина. — Позвонив в управление образования Белгорода, я выяснила, что цена путёвки в этом году составляет 13 тысяч рублей, что для 20-дневной смены, согласитесь, не такая уж маленькая сумма. Однако оказалось, что свободных путёвок в лагеря нет уже с апреля».

В городском управлении образования «АиФ-Черноземье» подтвердили информацию, пояснив, что лагерей всего пять, а желающих попасть в них очень много. Чтобы попасть в загородный лагерь хотя бы на следующий год, нужно в период с 9 января по 1 апреля прийти в управление образования муниципалитета и написать заявку на путёвку, а затем с 1 по 9 апреля её получить — если она будет в наличии.

Льготникам — за четверть цены

Существуют льготные категории граждан, которые могут получить путевки для своих детей, заплатив лишь часть стоимости. Например, работникам бюджетной сферы 75% стоимости оплачивают из бюджета города. Также льготную путёвку могут получить работники предприятий по программе соцфинансирования, когда 25% ее стоимости вносят из бюджета городского округа, 50% оплачивает предприятие или организация, в которой вы работаете, остальные 25% оплачивает семья. Все другие категории граждан приобретают путёвки за полную стоимость.

Как пояснили «АиФ-Черноземье» в городском управлении образования, для приобретения путевки необходимо иметь:

работникам бюджетной сферы — заявление, ходатайство с места работы, копию свидетельства о рождении ребенка, паспорт плательщика;работникам внебюджетной сферы — заявление, документ, подтверждающий частичную оплату стоимости путевки предприятием, копию свидетельства о рождении ребенка, паспорт плательщика;для приобретения путевки за полную стоимость — заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, паспорт плательщика. Кто отдохнёт в этом году?

В Белгородской области этим летом будут работать 800 лагерей. Из них 485 — с дневным пребыванием на базе школ, 266 лагерей труда и отдыха, 22 стационарных загородных лагеря, четыре круглосуточных санатория и 25 палаточных лагерей. В санаториях побывают 1,7 тысячи детей. В загородных оздоровительных лагерях — 12 тысяч. Ещё 1,8 тысячи — в палаточных лагерях.

Смен в загородных лагерях в этом году, как и обычно, четыре. На оздоровительный отдых принимаются дети в возрасте до 18 лет.

«В областном бюджете на эти цели выделено 348, 9 миллионов рублей, — рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области Валентина Музыка. — На отдых 600 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, потратят ещё 8,7 миллионов рублей».

Члены комиссии говорили о том, что отдых в школьных лагерях вряд ли можно назвать оздоравливающим. Не честнее ли просто говорить об организации досуга детей? Однако Валентина Музыка возразила, что такой показатель, как оздоровление, отслеживают медицинские работники в школах.

«У нас на базе школ создано 110 Центров здоровья. Их укомплектовали оборудованием, поэтому там происходит процедура оздоровления, — сказала она. — Мы переоборудовали в школах все медицинские кабинеты. В любой школе Белгорода можно увидеть, насколько хорошие условия созданы для оздоровления детей. И вообще — если ребенок будет занят полезным делом, будет на свежем воздухе, заниматься зарядкой, спортом и регулярно питаться, это и есть летнее оздоровление».

Чтобы детям было безопасно

Конечно, всем родителям хочется, чтобы ребёнок провел хотя бы часть лета на природе. И при этом не заболел, не отравился и не потерялся в загородном лагере. Контролирующие органы, такие как МЧС Роспотребнадзор , провели за май большую работу по проверке подготовки к сезону загородных лагерей региона.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева рассказала «АиФ-Черноземье», как происходит обследование детских лагерей перед сезоном:

«Мы брали пробы воды в местах купания и бассейнах, пробы почвы, песка на наличие яиц гельминтов. В итоге неудовлетворительных результатов нет — пробы не выявили ничего опасного для здоровья детей. По данным на 30 мая, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства получили 792 учреждения региона по организации отдыха детей и их оздоровления».

Также управление постоянно следит за качеством продуктов питания как в загородных, так и в школьных летних лагерях.

«Сформирован список поставщиков продуктов питания в детские оздоровительные учреждения, — рассказала Елена Оглезнева. — Было проверено 25 поставщиков и составлено 24 протокола о выявленных нарушениях. Большинство нарушений связано с условиями хранения продуктов питания поставщиками».

Не менее важный вопрос — это обработка территорий загородных лагерей против клещей и комаров. По словам представителей регионального управления Роспотребнадзора, в этих учреждениях запланировано обработать 118 гектаров территории. Обработки проводятся повторно перед каждым заездом детской смены в лагерь. Однако меры предосторожности срабатывают не на 100%: в 2017 году были случаи присасывания клещей к детям в оздоровительных лагерях, и это касается, прежде всего, лагерей в Белгороде. Поэтому, отправляя ребёнка в лагерь, обязательно дайте ему с собой плотную одежду для прогулок по лесу и репелленты.

Что касается безопасности пребывания детей за городом в лагерях, по словам руководителя главного управления МЧС региона Сергея Потапова, сотрудниками ведомства этой весной проведено более двух тысяч профилактических мероприятий: обследования, тренировки по эвакуации людей, инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом, консультации ответственных должностных лиц. Инспекторы проверяли наличие и состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, состояние эвакуационных путей и выходов, безопасность электрооборудования, наличие первичных средств пожаротушения.

По итогам проверок выявили 18 нарушений противопожарных мероприятий в девяти детских оздоровительных лагерях. Все недостатки уже устранены.

Круглосуточную охрану всех летних оздоровительных учреждений на территории области ведут, как и каждый год, сотрудники частных охранных предприятий. Работают с детьми около 10 тысяч педработников и 700 медицинских сотрудников. В качестве вожатых привлекли студентов вузов, в профильные языковые смены будут работать даже иностранцыы, чтобы дети могли практиковаться в говорении на иностранных языках.

Денег нет?

Председатель Белгородского объединения профсоюзов Николай Шаталов на заседании трёхсторонней комиссии говорил о проблемах с детским отдыхом, которые копятся каждый год и не решаются.

По словам Николая Михайловича, общий охват оздоровлённых детей составляет приблизительно 130 тысяч человек в год. Растёт число школьников, отдохнувших в дневных лагерях, а вот количество отдохнувших в санаториях снизилось. Сумма финансирования оздоровительных кампаний из регионального и местного бюджетов ежегодно снижается. В 2014 году она составляла 352 миллионов рублей, в 2017-м — 349 миллионов рублей, на 2018 год запланировано почти столько же.

«Необходимо отметить, что часть муниципалитетов области совсем не планируют средства на оздоровление своих детишек в летних загородных лагерях, — заметил Николай Шаталов. — Отдельная тема — это стоимость путёвки в госконтракте. Цены на продукты питания, коммунальные услуги, бензин растут, в то же время цена путёвки в загородный лагерь у нас одна из самых низких в ЦФО, чуть больше 11 тысяч рублей. Полноценно и качественно накормить и оздоровить детей за эту цену, как вы понимаете, невозможно».

Николай Шаталов предложил комиссии по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области рассчитать стоимость путёвки с учётом реальных затрат и попросил членов трёхсторонней комиссии, представителей департаментов и работодателей поддержать профсоюзы и совместно добиваться увеличения финансирования детской оздоровительной кампании.

Финансирование нужно не только на содержание действующих лагерей, но и на строительство или воссоздание новых. Согласитесь, 22 загородных лагеря, каждый из которых за смену может принять от силы 100-150 человек, недостаточно для области, в которой живут более 156 тысяч детей школьного возраста. Потому и путёвки в них расхватывают, как горячие пирожки. И школьные летние лагеря тут всё-таки не панацея.

«АиФ-Черноземье» уже писал о заброшенном лагере «Костёр» в Шебекинском районе. Лагерь в сосновом бору был построен в советские годы местным химкомбинатом так добротно, что и спустя почти 10 лет запустения каменные корпусы в нём сохранились. Однако на восстановление лагеря всё-таки нужны немалые средства, у районного бюджета их нет. Может быть, их найдёт область?