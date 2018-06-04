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В школе на Васильцовском Стане представили спектакль «Снежная королева»
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В школе на Васильцовском Стане представили спектакль «Снежная королева» 

Управа Рязанского района 28 минут назад
Воспитанники школы №1421, которая находится в Рязанском районе, подготовили и показали зрителям спектакль «Снежная королева». Об этом рассказали в администрации школы.
— Дети показали постановку родителям и учащимся других классов. Ребята с большой ответственностью подошли к своему первому выступлению на сцене. Они очень волновались, но теплая поддержка зала помогла им успешно выступить и получить море положительных эмоций, — отметил сотрудник образовательного учреждения.
Напомним, что школа №1421 находится по адресу улица Васильцовский Стан, дом 4. (мю)
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