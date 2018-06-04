В школе на Васильцовском Стане представили спектакль «Снежная королева»

Воспитанники школы №1421, которая находится в Рязанском районе, подготовили и показали зрителям спектакль «Снежная королева». Об этом рассказали в администрации школы.

— Дети показали постановку родителям и учащимся других классов. Ребята с большой ответственностью подошли к своему первому выступлению на сцене. Они очень волновались, но теплая поддержка зала помогла им успешно выступить и получить море положительных эмоций, — отметил сотрудник образовательного учреждения.

Напомним, что школа №1421 находится по адресу улица Васильцовский Стан, дом 4. (мю)