Ещё
Детям с ревматологическими болезнями нужна поддержка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Детям с ревматологическими болезнями нужна поддержка 

Доктис 1 час назад
1 июня в парке «Коломенское» прошли торжественные мероприятия сразу по поводу двух праздников: акции в поддержку детей с ревматологическими заболеваниями и юбилея Первого медицинского института, которому в этом году стукнет 260 лет.
Маленькие пациенты с серьезными аутоиммунными заболеваниями, которые лечатся в НМИЦ здоровья детей (там находится самый крупный в Европе ревматологический детский центр) и детской больнице при Первом МГМУ имени Сеченова в рамках устроенного для них праздника посетили с экскурсией дворец Алексея Михайловича. Ну взрослые известные врачи а в это время говорили о проблемах, с которыми сегодня связано лечение таких детей.
Известный детский ревматолог профессор Людмила Алексеева рассказала, что еще лет 20 назад такие заболевания часто означали для человека гарантированную инвалидность в будущем. Однако сегодня в руках специалистов есть высокотехнологичные препараты, созданные с помощью генной инженерии, которые позволяют людям с ревматологическими диагнозами (красная волчанка, ювенальный ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и пр.) вести полноценную жизнь.
И все же проблем немало. Эксперты общественной организации «Возрождение» отметили, что серьезные сложности связаны с получением такого лечения за государственный счет. Так, по словам вице-президента организации Жанны Гарибян, курс лечения инновационными препаратами обходится до миллиона рублей ежемесячно, однако пациентам лечение положено бесплатно лишь при наличии инвалидности. Как только дети достигают ремиссии, их снимают с гособеспечения, тогда как лечение им требуется постоянно. Эксперты надеются, что власти наконец услышат их и помогут разрешить данную ситуацию.
Читайте также:
Когда позвоночник в железных оковах
Доктис: последние новости
Новый перинатальный центр получил современную технику Открыта выставка в поддержку паллиативной помощи в России Настоящее и будущее детей с аутизмом обсудят в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль14
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть15
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Певцы, которые спалились с фонограммой
Видео
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение