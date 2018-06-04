Выставку детских рисунков можно увидеть в центре культуры «Академический»

В ознаменование Международного Дня защиты детей и не менее важного предстоящего праздника — Дня памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, в Академическом районе состоялась выставка детских рисунков.

Изостудии «Гармония» и «Акцент» под руководством Ирины Шляховой подготовили и провели тематическую выставку «Моя семья и Я» в центре культуры и досуга «Академический». В произведениях юных художников нашли отражение самые добрые и светлые представления детей о семье и любовь к родителям.