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В сквере у станции метро «Люблино» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей
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В сквере у станции метро «Люблино» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Развлекательная программа с концертом собрала взрослых и детей в сквере около станции метро «Люблино» 1 июня. Об этом рассказала и. о. руководителя центра творчества детей и молодежи «Олимп» Ольга Старостина.
— Ведущая Алена Останкова в роли Мальвины настроила детвору на позитив. По всему скверу расположились интерактивные площадки для детей с аквагримом, мастер-классами. Здесь работали детская автошкола, выставка рисунков, надувные аттракционы, проводились «веселые старты», девочки и их мамы с интересом наблюдали за созданием детских причесок от сети салонов красоты. Привело в восторг и детей, и взрослых шоу мыльных пузырей, — отметила Старостина.
В праздничном концерте приняли участие воспитанники центра творчества «Олимп» и региональной общественной организации «Сильвант». (мю)
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