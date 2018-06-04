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Акваклуб «Море детям»
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Акваклуб «Море детям» 

CHIPS journal 53 минуты назад
Фото: CHIPS journal
Клуб предлагает разнообразные занятия в удобном формате для беременных (аквааэробика, фитбол, массаж, курсы подготовки к родам), грудничков (плавание, гимнастика, беби-йога) и для детей от 1,5 до 7 лет (плавание, гимнастика, хореография, йога, синхронное плавание, водное поло).
На базе клуба создана Международная Ассоциация Поддержки и развития раннего и грудничкового плавания, постоянно проводятся тематические курсы для тренеров и родителей. Занятия длятся 1,5 часа и могут быть как групповыми, самостоятельными или семейными, так и индивидуальными.
Стоимость разового посещения клуба — от 1400 руб. (при заказе пробного занятия предоставляется скидка 50%), гибкий абонемент (от 5 занятий за 2 месяца, дни не фиксированы) — от 4750 руб., строгий абонемент (1-3 занятия в неделю за 1 месяц, дни обозначены) — от 3200 руб.
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