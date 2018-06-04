Зеленоградская школьница стала лауреатом национального фестиваля эссе «Письмо солдату»

На торжественной церемонии открытия XV съезда уполномоченных по правам ребенка Анна Кузнецова и начальник Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Дмитрий Труненков наградили победителей промежуточного этапа Всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо солдату». Лауреатом, представляющим Москву, стала ученица 7 класса школы №1194 Зеленограда Анастасия Шульгач.

Торжественное мероприятие состоялось в рамках XV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ на тему «Вектор десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна». Авторы лучших писем получили специальные дипломы и памятные подарки, а также первую книгу, в которой опубликовано их произведение. В этом году детские письма российским солдатам направляются в войсковые части и гарнизоны, дислоцированные в самых разных регионах. Лучшие работы детей собраны в одноименную книгу, которая вместе с письмами вручается бойцам и командирам воинских подразделений в торжественной обстановке.

В канун Дня Победы детские письма с рисунками и книги были переданы морякам-тихоокеанцам на борту легендарного Гвардейского крейсера «Варяг», морякам Черноморского флота в Севастополе, а также солдатам, проходящим срочную службу в Карелии, в учебных центрах и воинских частях в Ульяновской, Волгоградской и Калужской областях.

Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату» проводится под руководством А. Кузнецовой с 2017 года. В этом году фестиваль проходит с 23 февраля по 22 июня совместно с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

XV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ на тему «Вектор десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна» проводился в Москве 28-29 мая. На мероприятии участники обсуждали актуальные задачи совершенствования государственной политики в сфере защиты прав несовершеннолетних с учетом результатов реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и объявления в РФ «Десятилетия детства».

Фото: ГБОУ «Школа №1194»