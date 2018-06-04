На Дону отец отказался воспитывать трехлетнего сына, на глазах у которого поезд сбил маму и брата

Трехлетнего Ваню (имя изменено — Прим. ред.) из Красносулинского района, пострадавшего на железной дороге, выписали из реанимации. Но мальчику предстоит еще длительная послеоперационная реабилитация.

— Ребенок пока будет находиться в Ростовской детской областной больнице. Он поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. В результате несчастного случая на железной дороге мальчик получил черепно-мозговую травму. Врачам пришлось ампутировать ребенку пальцы на правой ноге, — рассказал корреспонденту 161.ru источник в больнице. — Сейчас его жизни ничего не угрожает. Из реанимации пациента перевели в стационар.

Врачи еще не скоро выпишут Ванечку из больницы. Но это и к лучшему — сейчас ребенку просто некуда возвращаться. Мальчика, чья мама и четырехлетний братишка погибли под поездом, биологический отец воспитывать не желает.

—Отец детей, с которым 35-летняя Алена жила в гражданском браке, два года назад вернулся к первой супруге. Он не помогал Алене деньгами. Она сама тянула двоих сыновей. В то день, когда ее и старшего сына насмерть сбил поезд, Аленка возвращалась с подработки. Работодатели, которым она помогала по хозяйству, предложили остаться на ночь, но Алена отказалась. Она была очень трепетной мамой, — рассказала корреспондентку 161.ru жительница Красносулинского района Ирина.

По словам источника 161.ru в правоохранительных органах региона, у мужчины даже не оформлено отцовство.

— Он не изъявил желание устанавливать и оформлять отцовство и воспитывать Ивана. Ребенка хочет взять под опеку многодетная семья, уже имеющая пятерых детей. Семья очень положительная. Сейчас супруги оформляют все необходимые для опеки документы, — рассказал корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона.

Поезд сбил мать и двух детей на станции Замчалово. По одной из версий, женщина услышала сигнал приближающегося состава, но растерялась: вместо того, чтобы отойти от рельсов, она шагнула прямо на железнодорожные пути вместе с детьми. Только младшему Ванечке удалось выжить, но он получил серьезные травмы.

— Причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасности на железной дороге, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.