Как отправить ребенка в летний лагерь и не стать жертвой мошенников

О том, как, приобретая путевку в детский лагерь, не попасть на удочку к мошенникам, читайте в материале Sobesednik.ru

«Собираемся отправить ребенка в детский лагерь на юге, но читали об историях, когда родители покупали путевку в интернете, а потом оставались без денег, а дети — без отдыха. Как выбрать настоящий, хороший лагерь без обмана?»

Ксения, Воркута

Рассказывает Виктор Панин , руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование»:

— Прежде всего родителям стоит выбирать проверенные базы детского отдыха, которые работают не один год, зарекомендовали себя и о которых можно почитать отзывы. Чтобы убедиться, что детский лагерь не фантом, нужно позвонить в органы власти, на территории которых находится лагерь. Это может быть региональное министерство образования , туризма или молодежной политики. Государственные структуры проверяют готовность детских лагерей к сезону, и если власти не знают о существовании детского лагеря или он не был принят, то это повод, чтобы отказаться от самого заманчивого предложения.

Одного сайта или страницы лагеря в соцсетях недостаточно, чтобы сделать выбор. Может оказаться и так, что лагерь есть и принят государственной комиссией, но в реальности не соответствует той красивой картинке, которую рисуют его представители.

Если вам предлагают сделать предоплату, обещают большую скидку и торопят с переводом денег, то это тоже причина задуматься. Если вы оплачиваете путевку банковской картой, то убедитесь, что перечисляете деньги именно той организации, которая имеет непосредственное отношение к лагерю. Для этого нужно сделать несколько звонков, например связаться с директором лагеря или бухгалтерией.

Если организатор детского отдыха обещает мероприятия — скажем, мастер-классы с присутствием известных личностей, — эту информацию легко перепроверить: у всех есть сайты, на которых указаны контакты их представителей. Сложнее обстоят дела с питанием. Бывает, детский лагерь позиционирует себя чуть ли не как турецкий отель, а на самом деле детей кормят три раза в день и не очень хорошо. Вы имеете право потребовать примерное меню, согласованное с региональным Роспотребнадзором , на нем должна быть печать ведомства и подпись ответственного чиновника.

Кому положены льготные путевки в летние лагеря?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2018.