В МАИ ко Дню защиты детей создали «самолёт будущего»

«Более 200 детей работников авиапредприятий ПАО «Компания „Сухой“, ПАО „ОАК“ АО „РСК „МиГ“ приняли участие в насыщенной программе: для юных авиаторов были организованы творческие мастер-классы, весёлые конкурсы, увлекательная экскурсия в „самолётный ангар“, а также интерактивное мероприятие — совместное строительство „самолёта будущего“, — говорится на официальном сайте вуза.

Юные гости смогли почувствовать себя конструкторами, инженерами, дизайнерами. Они примерили комплект парашютиста и посидели за штурвалом учебно-тренировочного самолёта. (жм)