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В МАИ ко Дню защиты детей создали «самолёт будущего»
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В МАИ ко Дню защиты детей создали «самолёт будущего» 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В Московском авиационном институте на Соколе компания «Сухой» устроила праздничное мероприятие «Мы дети авиаторов», приуроченное к Международному дню защиты детей.
«Более 200 детей работников авиапредприятий ПАО «Компания „Сухой“, ПАО „ОАК“ и АО „РСК „МиГ“ приняли участие в насыщенной программе: для юных авиаторов были организованы творческие мастер-классы, весёлые конкурсы, увлекательная экскурсия в „самолётный ангар“, а также интерактивное мероприятие — совместное строительство „самолёта будущего“, — говорится на официальном сайте вуза.
Юные гости смогли почувствовать себя конструкторами, инженерами, дизайнерами. Они примерили комплект парашютиста и посидели за штурвалом учебно-тренировочного самолёта. (жм)
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