Преображенских детей ожидают полезные каникулы

1 июня в школе №1080 «Экополис» открылась летняя образовательная смена.

Школьное здание на улице Халтуринской, д. 16 было специально подготовлено к приему детворы. Городской лагерь здесь работает в рамках программы бесплатного летнего отдыха школьников «Московская смена». Дети от 7 до 14 лет имеют возможность находиться здесь в будние дни с 9 утра до 7 вечера. Для них разработана насыщенная и разносторонняя программа, наполненная спортом и творчеством.

Как рассказала руководитель летней смены Людмила Юдакова, ребят ожидают интересные экскурсии, посещение театров и выставок, познавательные мастер-классы, развивающие и командные игры. Они также смогут посещать разнообразные кружки и секции. Для всех участников «Московской смены» предусмотрено бесплатное трехразовое питание.

Программа реализуется в столице вот уже третий год. В этом году смена примет школьников в 247 школах и социальных учреждениях Москвы.