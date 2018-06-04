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Преображенских детей ожидают полезные каникулы
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Преображенских детей ожидают полезные каникулы 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
1 июня в школе №1080 «Экополис» открылась летняя образовательная смена.
Школьное здание на улице Халтуринской, д. 16 было специально подготовлено к приему детворы. Городской лагерь здесь работает в рамках программы бесплатного летнего отдыха школьников «Московская смена». Дети от 7 до 14 лет имеют возможность находиться здесь в будние дни с 9 утра до 7 вечера. Для них разработана насыщенная и разносторонняя программа, наполненная спортом и творчеством.
Как рассказала руководитель летней смены Людмила Юдакова, ребят ожидают интересные экскурсии, посещение театров и выставок, познавательные мастер-классы, развивающие и командные игры. Они также смогут посещать разнообразные кружки и секции. Для всех участников «Московской смены» предусмотрено бесплатное трехразовое питание.
Программа реализуется в столице вот уже третий год. В этом году смена примет школьников в 247 школах и социальных учреждениях Москвы.
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