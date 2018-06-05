«Дым костра создаёт уют». Детский отдых требует модернизации

Уже очень скоро детвора разъедется по всей области: расти, общаться, загорать и купаться — прекрасная традиция, сохранившаяся с советских времен. В этом году в Псковской области будет работать 174 детских лагеря.

Всего же этим летом организованно отдохнут около 15 тыс. детей. Готовы ли детские места отдыха принять ребят, и какие проблемы еще предстоит решить региональным властям?

4,5 млн на видеонаблюдение

В этом году в псковских лагерях организуют 27 специальных смен для 3 тыс. детей, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, порядка 260 детей смогут набраться сил на черноморском побережье — в «Артеке», «Орленке» и «Смене».

Впервые в лагерях будут работать 13 юнармейских смен, в которых спортивно-оздоровительную программу пройдут более 700 человек.

Уже начали принимать детишек 24 оздоровительных учреждения Пскова с дневным пребыванием. Они организованы при школах и учреждениях дополнительного образования, Дома детского творчества и центра «Надежда», а также Центра «Подросток».

Традиционные пришкольные оздоровительные лагеря пользуются большой популярностью среди детей и их родителей (ребенок под присмотром). Ежегодно только в областном центре в них отдыхают несколько тысяч детей.

Все они уже полностью готовы, чтобы принять детей в первые смены. В этом году путёвками в летние лагеря получилось обеспечить всех нуждающихся — детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и стоящих на учете в полиции.

«Что касается обеспечения безопасности, то, по словам специалистов, во всех учреждениях есть тревожные кнопки, а на каждом объекте имеется охрана из числа их сотрудников Росгвардии, работников ЧОПов или штатных сторожей. Правда, пока только в пяти лагерях есть система видеонаблюдения. В будущем этот вопрос планируют решить. На это требуется порядка 4,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

«Точечное» обновление

Но самая большая проблема, с которой не удается справиться вот уже который год — это старая инфраструктура. Дело в том, что практически все загородные «детские станы» в регионе построили еще в 60-70-х годах прошлого века. И сейчас все они требуют серьезного обновления, в том числе капитального ремонта.

«Занятость лагерей в регионе ежегодно полная. Дети приезжают не только из Пскова и области, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в некоторых из них проходят международные смены, на которые приезжают ребята из соседних стран», — заявила первый заместитель главы региона Вера Емельянова

Однако модернизировать всех их сразу не получится. Обновление инфраструктуры требует больших финансовых вложений. Для начала в регионе выберут несколько самых востребованных лагерей, то есть деньги на развитие учреждений отдыха будут выделять точечно. Там создадут современные условия проживания и отдыха детей.

Проблема еще и в том, что хотя финансирование из областного бюджета не изменилось, ежегодно на организацию отдыха регион выделяет 75 млн рублей, то из федеральной казны поступления сократились. Так, например, уже второй год не выделяются деньги на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А это 3 тысячи человек.

Чтобы решить этот вопрос, региону придется взять эти траты на себя.

В зоне особого внимания и кадровый вопрос. Как заявила Вера Емельянова, из-за невысокой зарплаты очень сложно найти работников в детские лагеря, особенно поваров. Поэтому первым делом она предложила разработать программу стимулирования работников этой сферы.