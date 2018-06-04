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В Пскове начали работу школьные детские летние лагеря
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В Пскове начали работу школьные детские летние лагеря 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
24 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей начали работать сегодня, 4 июня, в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Они организованы на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, Дома детского творчества и центра «Надежда», а также Центра образования «Подросток».
Всего предусмотрены четыре смены. Первая продлится с 4 по 24 июня, вторая смена — с 25 июня по 15 июля, третья — с 16 июля по 5 августа. Четвертая смена — спортивная и будет проходить на базе 1-ой школы в августе.
Ребята находятся в лагере с 8.30 до 14.30, для них организовано двухразовое горячее питание. Досуг детей будет занят большим количеством культурно-массовых мероприятий, которые охватывают несколько направлений — спортивно-оздоровительное, патриотическое, эстетическое, культурологическое, языковое. Юных псковичей ждут творческие конкурсы, игровые и развивающие тренинги, просмотр кинофильмов, театрализованных представлений, спортивные соревнования, экскурсии, походы.
Бесплатными путёвками за счёт средств бюджета обеспечены около 500 детей из малообеспеченных семей, а также дети, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах.
Сегодня мероприятия во всех детских оздоровительных лагерях были посвящены открытию первой смены и Международному дню защиты детей. Так, в школе № 18, при содействии депутата Псковской городской Думы Сергея Колосова прошел праздник, во время которого юные псковичи получили в качестве подарка любимое лакомство всех детей — мороженое.
Напомним, традиционные пришкольные оздоровительные лагеря — это вид детского отдыха, пользующийся большой популярностью среди детей и их родителей. Ежегодно только в Пскове в подобных лагерях отдыхают несколько тысяч детей.
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