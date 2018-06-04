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Пособие на детей до трех лет пообещали увеличить до конца года
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Пособие на детей до трех лет пообещали увеличить до конца года 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
В настоящий момент размер выплат составляет 50 рублей в месяц.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что пособие на детей до трех лет планируется увеличить уже до конца года. В настоящее время его размер — 50 рублей в месяц.
У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей,
— цитируют слова чиновника «Известия».
Напомним, с мая 2018 года увеличился размер пособия по уходу за ребенком.
А чуть ранее стало известно, что Президент РФ Владимир Путин отменил НДФЛ на ежемесячные выплаты за рождение ребенка.
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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