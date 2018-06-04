Пособие на детей до трех лет пообещали увеличить до конца года

В настоящий момент размер выплат составляет 50 рублей в месяц.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что пособие на детей до трех лет планируется увеличить уже до конца года. В настоящее время его размер — 50 рублей в месяц.

У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей,

Напомним, с мая 2018 года увеличился размер пособия по уходу за ребенком.

А чуть ранее стало известно, что Президент РФ Владимир Путин отменил НДФЛ на ежемесячные выплаты за рождение ребенка.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!