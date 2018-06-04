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Тематическое мероприятие для детей ко Дню России состоится в поселении
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Тематическое мероприятие для детей ко Дню России состоится в поселении 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: страница Дома культуры «Дружба» в социальных сетях
Тематическое мероприятие, тпосвященное празднованию Дня России, проведут для детей в Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское.
— В рамках мероприятия состоится игровая программа. Мы проведем конкурсы на знание истории и символов России. Дети на время соберут пазлы и поучаствуют в тематической викторине. Гостей праздника поделят на команды для участия в эстафетах, — отметила заведующая организационно-методическим отделом Дома культуры «Дружба» Яна Исаева.
Она добавила, что в рамках мероприятия дети сделают открытки и аппликации на тему Дня России. На праздник ждут детей от шести лет.
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