Тематическое мероприятие для детей ко Дню России состоится в поселении

Фото: страница Дома культуры «Дружба» в социальных сетях

Тематическое мероприятие, тпосвященное празднованию Дня России, проведут для детей в Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское.

— В рамках мероприятия состоится игровая программа. Мы проведем конкурсы на знание истории и символов России. Дети на время соберут пазлы и поучаствуют в тематической викторине. Гостей праздника поделят на команды для участия в эстафетах, — отметила заведующая организационно-методическим отделом Дома культуры «Дружба» Яна Исаева.

Она добавила, что в рамках мероприятия дети сделают открытки и аппликации на тему Дня России. На праздник ждут детей от шести лет.