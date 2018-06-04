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В подмосковном парке «Патриот» торжественно открыта первая смена детского лагеря «Лагерь настоящих героев»
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В подмосковном парке «Патриот» торжественно открыта первая смена детского лагеря «Лагерь настоящих героев» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Проект проводится при поддержке Минобороны Российской Федерации и участии правительства Московской области.
В подмосковном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия первой смены детского лагеря «Лагерь настоящих героев». В ней приняли участие директор Департамента культуры Минобороны Российской Федерации Владимир Буздыган, заместитель министра социального развития Московской области Ирина Ермакова, заместитель начальника ЦСКА двукратная олимпийская чемпионка по биатлону полковник Светлана Ишмуратова, директор парка «Патриот» Сергей Мирошниченко, участник первой лагерной смены Иван Астахов и другие почётные гости.
По словам гостей, летний лагерь позволит юным патриотам не только отдохнуть, но и провести время с пользой. Ведь это место собрало тех, кто действительно неравнодушен к судьбе своей страны, кто хочет знать её историю, освоить и закрепить навыки военного дела, посвятить себя служению Отечеству.
После торжественного открытия состоялся творческий концерт с участием детской творческой студии музыкально-эстетического воспитания «Юные александровцы», которые исполнили популярные детские композиции.
Этим летом детей ждет насыщенная программа отдыха, основанная на авторских методиках, разработанных специально для проекта «Лагерь настоящих героев». Программа каждой лагерной смены отличается индивидуальной направленностью.
Проект проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и участии правительства Московской области.
Всего за летний период в лагере пройдет 7 смен для более 2000 детей. На занятиях они получат полезную информацию по разным направлениям деятельности, связанным с развитием физических, творческих и интеллектуальных способностей.
«Школа настоящих мужчин» — программа первой смены для мальчиков. Впервые в лагере пройдут смены и для девочек. «Школа военных корреспондентов» и «Школа военных медиков» — эти программы дадут юным ребятам не только специальные знания и навыки, но и будут способствовать их нравственному, физическому и патриотическому воспитанию.
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