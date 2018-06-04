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В Доме культуры «Берендей» провели праздник «Город детства»
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В Доме культуры «Берендей» провели праздник «Город детства» 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Доме культуры «Берендей» Хорошево-Мневников 1 июня состоялся праздник «Город детства», приуроченный ко Дню защиты детей.
— В этом году мы решили совместить День защиты детей с днем открытых дверей. Таким образом, дети могли развлечься, поучаствовать в играх и мастер-классах, а родители — познакомиться с кружками и студиями нашего Дома культуры, записать детей на следующий год или на летние занятия, — сообщили в пресс-службе Дома культуры.
Участников ждали «Парад самокатов», фотозона, игровая площадка, интерактивная программа, мастер-класс по мотивам живописи импрессионистов, игровая экскурсия.
Напомним, ДК «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. (мо)
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