В Доме культуры «Берендей» провели праздник «Город детства»

В Доме культуры «Берендей» Хорошево-Мневников 1 июня состоялся праздник «Город детства», приуроченный ко Дню защиты детей.

— В этом году мы решили совместить День защиты детей с днем открытых дверей. Таким образом, дети могли развлечься, поучаствовать в играх и мастер-классах, а родители — познакомиться с кружками и студиями нашего Дома культуры, записать детей на следующий год или на летние занятия, — сообщили в пресс-службе Дома культуры.

Участников ждали «Парад самокатов», фотозона, игровая площадка, интерактивная программа, мастер-класс по мотивам живописи импрессионистов, игровая экскурсия.

Напомним, ДК «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. (мо)