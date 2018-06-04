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В ТиНАО проводится тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха
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В ТиНАО проводится тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха 

Администрация поселения Марушкинское 1 час назад
Территориальный отдел в Троицком и Новомосковском административных округах информирует Вас о том, что до 11.06.2018 года Управление Роспотребнадзора по городу Москве будет проводить тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и отдыха.
Территориальным отделом организовано консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.
Также обращения принимаются по телефонам 8-499-129-26-81 с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.
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