В ТиНАО проводится тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха

Территориальный отдел в Троицком и Новомосковском административных округах информирует Вас о том, что до 11.06.2018 года Управление Роспотребнадзора по городу Москве будет проводить тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и отдыха.

Территориальным отделом организовано консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Также обращения принимаются по телефонам 8-499-129-26-81 с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.