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В Тюмени 10-месячный малыш обварился кипятком
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В Тюмени 10-месячный малыш обварился кипятком 

N24.ru 51 минуту назад
Фото: N24.ru
Ребенок перевернул на себя вскипевший чайник, стоявший на краю стола, сообщает Megatyumen. В результате инцидента шея и грудь малыша покрылись пузырями, местами у мальчика слезла кожа.
В пресс-службе станции скорой помощи сообщили, что вызов в дежурную часть поступил в 20.02. Диспетчер порекомендовал охладить место ожога под струей прохладной воды или укрыть его влажной тканью.
Бригада медиков подъехала на место уже через пять минут. Ребенка госпитализировали в Областную клиническую больницу №1. Состояние малыша оценивается как удовлетворительное..
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