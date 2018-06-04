В Тюмени 10-месячный малыш обварился кипятком

Ребенок перевернул на себя вскипевший чайник, стоявший на краю стола, сообщает Megatyumen. В результате инцидента шея и грудь малыша покрылись пузырями, местами у мальчика слезла кожа.

В пресс-службе станции скорой помощи сообщили, что вызов в дежурную часть поступил в 20.02. Диспетчер порекомендовал охладить место ожога под струей прохладной воды или укрыть его влажной тканью.

Бригада медиков подъехала на место уже через пять минут. Ребенка госпитализировали в Областную клиническую больницу №1. Состояние малыша оценивается как удовлетворительное..