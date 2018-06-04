Ангелина С., сентябрь 2012, Оренбургская область

Номер анкеты: bpeg1-w4h Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Оренбургской области: 8 (3532) 34-26-16.

РИА Новости: последние новости

Детский сад за "колючкой": как живут матери с детьми в женской колонии

Россияне назвали 10 мест, которые нужно показать ребенку, пока он не вырос

В Петербурге в подростка выстрелили из пневматического пистолета