В Измайловском Кремле состоялся веселый детский праздник

В культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» поздравили мальчишек и девчонок с Международным днем защиты детей.

В сказочный мир детства превратился Измайловский Кремль в первую субботу лета. На его главной площади состоялась большая концертная программа, основными участниками которой стали московские дети. В этот день перед гостями выступили творческие коллективы Центра социальной помощи семье и детям «Измайлово» и других учреждений Измайлова, детская студия эстрадно-джазового вокала «Fonte». Развлекали гостей забавные аниматоры.

Для совсем маленьких участников праздника Дом сказок «Жили-Были», действующий в культурно-развлекательном комплексе, представил интерактивную театрализованную постановку «Новая сказка Ученого кота». Любой желающий смог стать участником мастер-класса, который провела оригинальная команда свечной мастерской из общественной организации «Детские и молодёжные социальные инициативы».

Завершился праздник массовым флешмобом: все участники и зрители программы запустили в небо сотни воздушных шаров.