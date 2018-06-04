Ещё
В Самаре отметили Всемирный день молока
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В Самаре отметили Всемирный день молока 

ТРК Губерния 1 час назад
Вкусно, полезно, идеально подходит для детского питания. В Самаре встретились истинные любители молока. По традиции в начале лета они отметили праздник этого полезного продукта. Он появился в 2001 году по инициативе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Самаре же он отмечается уже в пятый раз.
На празднике каждому было чем заняться. Гости до отказа заполняли площадки, где их ждало выступление от танцевальных коллективов. Один из самых зрелищных моментов — шоу мыльных пузырей.
Дети получали подарки за участие в конкурсах, в мастер-классах по игре на барабанах и по рисованию. В общей сложности к всемирному празднику в парке Гагарина присоединились сотни детей и взрослых. За несколько часов веселья гости площадки выпили полтонны молока.
ТРК Губерния: последние новости
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей Праздник детства прошел в Самарской филармонии Юные жители Самары побывали на спортивном празднике в День защиты детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских кинохитах9
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть16
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Тест: из какого мультфильма это животное?
Видео
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение