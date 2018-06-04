В Самаре отметили Всемирный день молока

Вкусно, полезно, идеально подходит для детского питания. В Самаре встретились истинные любители молока. По традиции в начале лета они отметили праздник этого полезного продукта. Он появился в 2001 году по инициативе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН . Самаре же он отмечается уже в пятый раз.

На празднике каждому было чем заняться. Гости до отказа заполняли площадки, где их ждало выступление от танцевальных коллективов. Один из самых зрелищных моментов — шоу мыльных пузырей.

Дети получали подарки за участие в конкурсах, в мастер-классах по игре на барабанах и по рисованию. В общей сложности к всемирному празднику в парке Гагарина присоединились сотни детей и взрослых. За несколько часов веселья гости площадки выпили полтонны молока.