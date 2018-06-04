На двух пляжах разрешено купаться в Нижнем Новгороде

По состоянию на 4 июня комплексными комиссиями проверено и принято в эксплуатацию 12 пляжей Нижегородской области, 2 из которых расположены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде проверки прошли:

— Верхнее озеро Щелоковского хутора в Приокском районе

— Третье озеро Щелоковского хутора в Советском районе.

В Нижегородской области допуски получили10 пляжей:

— ООО ДОЛ «Сокол» (Горьковское водохранилище, Городецкий район) — детский оздоровительный лагерь.

— база отдыха «Изумрудное» (Горьковское водохранилище, Городецкий район).

— озеро Свято, ДОЛ «Лесная здравница» (Павловский район) — детский оздоровительный лагерь.

— пруд Боровое (ЗАТО г. Саров).

— пруд Протяжка (ЗАТО г. Саров).

— Горьковское вдхр., турбаза «Гребешок» (Городецкий район).

— Горьковское вдхр., ГБУНО Спортивная база «Фора» (Городецкий район) — детский спортивный лагерь.

— озеро Кусторка, ООО «Солнечный» (Павловский район) — детский оздоровительный лагерь.

— пляж «Беленький песочек» (г.о. г. Выкса).

— пляж «Верхний пруд» (г.о. г. Выкса).