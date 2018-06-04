На двух пляжах разрешено купаться в Нижнем Новгороде 

По состоянию на 4 июня комплексными комиссиями проверено и принято в эксплуатацию 12 пляжей Нижегородской области, 2 из которых расположены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде проверки прошли:
— Верхнее озеро Щелоковского хутора в Приокском районе
— Третье озеро Щелоковского хутора в Советском районе.
В Нижегородской области допуски получили10 пляжей:
— ООО ДОЛ «Сокол» (Горьковское водохранилище, Городецкий район) — детский оздоровительный лагерь.
— база отдыха «Изумрудное» (Горьковское водохранилище, Городецкий район).
— озеро Свято, ДОЛ «Лесная здравница» (Павловский район) — детский оздоровительный лагерь.
— пруд Боровое (ЗАТО г. Саров).
— пруд Протяжка (ЗАТО г. Саров).
— Горьковское вдхр., турбаза «Гребешок» (Городецкий район).
— Горьковское вдхр., ГБУНО Спортивная база «Фора» (Городецкий район) — детский спортивный лагерь.
— озеро Кусторка, ООО «Солнечный» (Павловский район) — детский оздоровительный лагерь.
— пляж «Беленький песочек» (г.о. г. Выкса).
— пляж «Верхний пруд» (г.о. г. Выкса).