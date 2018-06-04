В Ханты-Мансийске прошел «Добрый семейный фестиваль»

В Ханты-Мансийске в развлекательном центре «Лангал» в минувшие выходные прошёл «Добрый семейный фестиваль». Это мероприятие было организовано в рамках празднования Дня защиты детей.

Посетителей ждала богатая программа. Для детей были организованы различные детские площадки, где каждый мог поиграть, порисовать, смастерить что-то своими руками и просто наслаждаться атмосферой праздника.

Взрослые на фестивале узнали для себя много важной и актуальной информации с семинаров и тренингов с психологами, консультантами и врачами.

В Лангале также функционировали яркие и креативные фотозоны. Были представлены стенды с изделиями и украшениями hand-made.

По словам организатора «Доброго семейного фестиваля» Яны Вознюк, все остались довольны: «Фестиваль удался и даже превзошел мои ожидания. Он получится масштабным, шумным, полным детским смехом. Очень приятно было слышать и видеть в социальных сетях восторженные отзывы тех, кто посетил фестиваль. Видя такие отзывы понимаешь, что все было не зря, и такие фестивали нашему городу нужны».

Этот фестиваль стал первым в Ханты-Мансийске. Организаторы будут работать в этом направлении и надеются, что в дальнейшем он станет доброй традицией в рамках празднования Дня защиты детей.