В Югре пройдет Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче

12 июня в столице округа пройдет фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Празднование пройдет совместно с днем России и днем города. Все муниципалитеты Югры также присоединяются к празднику.

Стать участником фестиваля сможет любой желающий. Жители Ханты-Мансийска смогут поучаствовать в спортивных квестах, мастер-классах и творческих лабораториях. Также будет действовать выставка энергосберегающих и энергоэффективных технологий, которую можно посетить всей семьей. На примере экспонатов можно объяснить детям, как важно сохранять природу Земли.

А первым людям, подписавшим декларацию, будут подарены светодиодные лампы. Также жители Ханты-Мансийска смогут принести старые ненужные лампы, чтобы обменять их на новые— энергоэффективные светодиодные.

Фестиваль пройдет на территории у входа в Парк Победы со стороны улицы Карла Маркса.