Ещё
В Югре пройдет Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В Югре пройдет Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче 

АиФ Югра 51 минуту назад
Фото: АиФ Югра
12 июня в столице округа пройдет фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Празднование пройдет совместно с днем России и днем города. Все муниципалитеты Югры также присоединяются к празднику.
Стать участником фестиваля сможет любой желающий. Жители Ханты-Мансийска смогут поучаствовать в спортивных квестах, мастер-классах и творческих лабораториях. Также будет действовать выставка энергосберегающих и энергоэффективных технологий, которую можно посетить всей семьей. На примере экспонатов можно объяснить детям, как важно сохранять природу Земли.
А первым людям, подписавшим декларацию, будут подарены светодиодные лампы. Также жители Ханты-Мансийска смогут принести старые ненужные лампы, чтобы обменять их на новые— энергоэффективные светодиодные.
Фестиваль пройдет на территории у входа в Парк Победы со стороны улицы Карла Маркса.
АиФ Югра: последние новости
Афиша выходного дня. Праздничная программа Дня защиты детей в Югре В Сургуте откроется выставка художника Ваана Гркикяна В Югре пригодны для отдыха только два пляжа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить11
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Ляпы в советских кинохитах10
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение