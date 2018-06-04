Редактор не читал Летом школьников научат правилам безопасности

Проект «Код твоей безопасности», организованный Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы, стартовал 4 июня в Екатерининском парке. Более 900 ребят, которые отдыхают в столице по программе «Московская смена», посетили мастер-классы по безопасности.

Лера Гриверова и Вера Чистякова познакомились на «Московской смене» в прошлом году. Подружились и уже год общаются, переписываются, хотя учатся в разных школах. Живут девочки в районе Бескудниково, а на программу родители их записали в Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино». — Мы из многодетных семей, — говорит Лера. Отдохнуть летом в городе девочки решили, потому что есть много интересных мест, которые можно посетить вместе с друзьями. Мастер-классы по безопасности школьницам тоже понравились. — Очень важно знать, как вести себя в экстренной ситуации, — считает Вера. Она как раз сегодня играла роль раненой, а Лера с другими ребятами помогала вынести ее из леса на импровизированных носилках. — Еще мы узнали, какие травы лечебные, какие медикаменты брать с собой в поход, как оказывать первую помощь пострадавшему, — рассказывает Лера. Научили ребят и правилам поведения во время пожара. — Нужно позвонить по номеру 01 и сообщить, с какой стороны вы живете, куда выходит окно, — добавляет Вера. А вот 9-летний Глеб Дмитриев, который посещает «Московскую смену» на базе Кризисного центра помощи женщинам и детям, научился правильно вытаскивать клеща и обрабатывать рану после его укуса. — Меня никогда не кусал клещ, но если это случится со мной или другом, я теперь знаю, что делать, — говорит Глеб. Как рассказали «ВМ» в Департаменте труда и социальной защиты населения, такие интерактивные образовательные занятия по безопасности в игровой форме пройдут в течение всех трех смен. Получить навыки поведения в экстренной ситуации смогут все участники программы детского летнего отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

Детям нужно хорошенько отдохнуть. Те нагрузки, которые сегодня выпадают на школьников, на мой взгляд, чрезвычайные. Поэтому задача, которую мы перед собой ставим, даже для тех детей, которые по тем или иным причинам не смогли уехать из Москвы, организовать для них отдых. А если он будет сопровождаться получением дополнительных зданий, то они должны получать эти знания в игре, отдыхая. Ни в коем случае нельзя превращать «Московскую смену» в еще одну образовательную четверть.

СПРАВКА

Программа «Московская смена» пройдет на базе 87 площадок в 52-х учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Она направлена на организацию летнего отдыха столичных подростков, в том числе детей-инвалидов, которые получат отличную возможность увлекательно провести свободное время и улучшить здоровье. Для юных москвичей будут созданы все условия для творческого и познавательного досуга.